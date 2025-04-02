The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

إيرانيان يلاحقان في الولايات المتحدة بسبب تصدير مكونات مسيرات لطهران

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أعلنت السلطات الأميركية الثلاثاء توجيه اتهامات إلى مواطنَين إيرانيَين وشركة لتصدير مكوّنات مخصصة لبرنامج تصنيع المسيّرات في طهران، بالإضافة إلى عقوبات اقتصادية تستهدف ست مجموعات تنتمي إلى هذه الشبكة.

ويتهم كل من حسين أكبري (63 عاما)، المدير العام لشركة “راه رشد” ورضا أميدي (62 عاما) الذي يشغل منصب المدير التجاري فيها، بتقديم دعم مادي للحرس الثوري الإيراني وغسل الأموال.

وقالت سو باي، مديرة قسم الأمن الوطني في وزارة العدل في بيان “تكشف لائحة الاتهام كيف وصلت التقنيات المصنّعة في الولايات المتحدة إلى أيدي الجيش الإيراني لتصنيع مسيّرات قتالية”.

والمتهمان اللذان يُفترض أنهما موجودان حاليا في إيران، يستخدمان منذ كانون الثاني/يناير 2020 شركة “راه رشد” التي تزود الحكومة الإيرانية والحرس الثوري معدات إلكترونية وبصرية وأمنية لتوفير وتصدير مكونات إلكترونية إلى إيران، في انتهاك للعقوبات الأميركية، وفقا للسلطات القضائية الأميركية.

واستُخدمت هذه المكونات لتصنيع مسيّرات متطورة، بما فيها المسيّرة “مهاجر-6″، وفقا للمصدر ذاته.

يُتهم حسين أكبري ورضا أميدي أيضا بغسل الأموال عبر ثلاث شركات وهمية على الأقل في الإمارات العربية المتحدة وكانت تقوم بإجراء دفوعات لشركة صينية مقابل بيع محرّكات إلى “راه رشد”، على ما ذكرت السلطات القضائية الأميركية.

والعقوبات التي أُعلنت بالتوازي من قبل وزارة الخزانة الأميركية تستهدف أيضا مواطنَين إيرانيَين، من بينهما حسين أكبري، وست شركات هي “راه رشد” وأربع شركات مقراتها في الإمارات العربية المتحدة وواحدة في الصين، لدورها في عمليات التصدير المحظورة.

سست/اج/الح

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جيرالدين وونغ ساك هُوي

هل سمعت شيئًا عن الدبلوماسية السويسرية وترغب في أن نتحقق من صحته؟

ليس كل ما يُتداول عن العلاقات الخارجية لسويسرا دقيقًا أو مفهومًا بشكل صحيح. هل صادفت.ي ادعاءات أو مفاهيم خاطئة مشابهة حول دور سويسرا في العالم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
1 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية