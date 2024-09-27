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إيرانيون يتظاهرون تنديدا بالضربات الإسرائيلية على لبنان وغزة

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تظاهر آلاف الإيرانيين الجمعة في طهران وفي مناطق أخرى في البلاد للتنديد بالضربات الإسرائيلية على لبنان وغزة، حسبما أفاد مصور في وكالة فرانس برس وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية.

ودعت السلطة الأربعاء إلى التظاهر “دعما لحزب الله في لبنان” ولـ”إدانة الجرائم الوحشية التي يرتكبها النظام الصهيوني في فلسطين”، وفقا لوكالة إرنا الرسمية.

ويعد حزب الله اللبناني جزء ممّا تسمّيه إيران “محور المقاومة” في مواجهة إسرائيل العدو اللدود للجمهورية الإسلامية. ويضم هذا المحور الجماعات المدعومة من إيران في المنطقة، مثل حماس الفلسطينية وحزب الله والمتمرّدين الحوثيين في اليمين وأيضا فصائل عراقية.

وفي طهران، نُظم تجمّع بعد صلاة الجمعة في ساحة انقلاب وسط العاصمة، وفقا لمصور فرانس برس.

ورفع المتظاهرون صور الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله، وأعلام الحزب وأخرى فلسطينية.

وهتفوا “لبنان منتصر” و”حمام دم في لبنان”.

كذلك، نُظمّت تجمّعات مشابهة في مدن إيرانية أخرى، منها سمنان (شرق) وقم وكاشان (وسط) وكرمانشاه (غرب) وشيراز وبندر عباس (جنوب)، حسبما أظهرت صور نقلها التلفزيون الرسمي.

منذ بداية الحرب في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة حماس في تشرين الأول/أكتوبر 2023، فتح حزب الله جبهة “إسناد” للحركة الفلسطينية، حيث يتبادل إطلاق النار مع الدولة العبرية بشكل شبه يومي على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية.

وفي منتصف أيلول/سبتمبر، أعلنت إسرائيل أنها تنقل “مركز ثقل” عملياتها شمالا نحو الحدود اللبنانية، للسماح بعودة عشرات الآلاف من النازحين إلى المنطقة التي يهاجمها حزب الله.

وتزايدت كثافة القصف المتبادل بين إسرائيل وحزب الله عبر الحدود منذ تفجير أجهزة اتصال كان يستعملها عناصره في 17 و18 أيلول/سبتمبر، في عملية خلفت 39 قتيلا وحوالى 3000 مصاب، وحمّل الحزب إسرائيل مسؤوليتها.

وفي الأيام الأخيرة، استهدفت ضربات إسرائيلية مكثّفة معاقل للحزب في جنوب وشرق لبنان إضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، ما أسفر عن مقتل 700 شخص على الأقل، وفقا للسلطات اللبنانية.

اب/ناش/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية