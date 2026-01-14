إيرانيون يصلون إلى تركيا عبر معبر حدودي مع استمرار قمع الاحتجاجات في بلادهم

كابي كوي (تركيا) 14 يناير كانون الثاني (رويترز) – عبر عشرات الإيرانيين الحدود إلى تركيا اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تقمع فيه السلطات الإيرانية واحدة من أكبر موجات الاحتجاج على حكم رجال الدين في الجمهورية الإسلامية.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإيرانيين أمس الثلاثاء على مواصلة الاحتجاجات، قائلا إن المساعدة في الطريق. وقالت جماعة حقوقية إن 2600 شخص قتلوا في إيران في الوقت الذي يحاول فيه الحكام من رجال الدين قمع موجة معارضة كبيرة.

ووصلت عائلات وأفراد إيرانيون إلى إقليم فان في شرق تركيا عبر معبر كابي كوي الحدودي، حاملين معهم أمتعتهم ومتعلقاتهم، واستقلوا مركبات اتجهوا بها إلى بلدات قريبة.

ورفض أولئك الذين طلب منهم الحديث إلى وسائل الإعلام القيام بذلك خوفا من العواقب في إيران عند عودتهم.

وقال دبلوماسيان لرويترز إن هناك زيادة في أعداد العابرين من إيران إلى تركيا بعد أن نصحت عدة دول مواطنيها بالمغادرة.

غير أن مسؤولا أمنيا تركيا على الحدود قال إن الوضع على البوابة ليس استثنائيا ولا توجد زيادة ملحوظة في أعداد الوافدين على تركيا، لكن يجري مراقبة التطورات عن كثب.

وفي إشعار أصدرته ما يفترض أنها السفارة الأمريكية في طهران أمس الثلاثاء، حثت الولايات المتحدة رعاياها على مغادرة إيران على الفور ونصحتهم بالنظر في المغادرة برا إلى تركيا أو أرمينيا.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم الأربعاء إن طهران حذرت الدول المجاورة التي تستضيف قواعد عسكرية أمريكية أمريكية على أراضيها من أنها ستقصف هذه القواعد إذا نفذت الولايات المتحدة تهديداتها بالتدخل دعما للاحتجاجات في إيران.

وذكر مصدر في وزارة الخارجية التركية أن الوزير هاكان فيدان شدد في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي اليوم الأربعاء على ضرورة إجراء محادثات لتهدئة التوتر الحالي في المنطقة.

