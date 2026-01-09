إيران إلى الأمم المتحدة: أمريكا مسؤولة عن تحول الاحتجاجات إلى “أعمال عنف”

9 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن “تحوّل الاحتجاجات السلمية إلى أعمال عنف هدامة وتخريبية واسعة النطاق” في إيران.

وكتب إيرواني في رسالة اطلعت عليها رويترز أن إيران تندد “بالسلوك المستمر وغير القانوني وغير المسؤول للولايات المتحدة الأمريكية، بالتنسيق مع النظام الإسرائيلي، في التدخل في الشؤون الداخلية لإيران عبر التهديدات والتحريض والتشجيع المتعمد على زعزعة الاستقرار والعنف”.

واتهم إيرواني واشنطن باللجوء إلى “ممارسات مُزعزعة للاستقرار” تقوض ميثاق الأمم المتحدة التأسيسي وتنتهك المبادئ الأساسية للقانون الدولي وتهدد أسس السلم والأمن الدوليين.

(إعداد محمد عطية للنشرة العربية )