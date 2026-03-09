إيران بمرشد جديد مع اتساع نطاق تداعيات الحرب في الشرق الأوسط

تدخل الجمهورية الإسلامية الاثنين مرحلة جديدة مع اختيار مجتبى خامنئي مرشدا أعلى خلفا لوالده الذي قضى في الهجوم الأميركي الإسرائيلي، وذلك في اليوم العاشر من حرب تطال معظم الشرق الأوسط وأدّت إلى حالة ذعر في الأسواق وارتفاع أسعار النفط.

وتواصل إيران ضرباتها على منشآت في دول الخليج المجاورة الغنية بالنفط والتي تستضيف قواعد عسكرية أميركية.

وتسببت ضربة إيرانية في وقت مبكر في اندلاع حريق في مجمع تكرير للنفط في المعامير في البحرين، بحسب وسيلة إعلامية رسمية.

وبين تقييد الملاحة في مضيق هرمز الذي يمرّ منه خُمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المسال، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بمنشآت الطاقة والمخاوف على استقرار المنطقة، دخلت الأسواق العالمية في حالة ذعر.

وتجاوز سعر برميل النفط عتبة 118 دولارا لوقت وجيز، وهو أعلى مستوى له منذ صيف العام 2022 بعد أشهر من بدء الغزو الروسي لأوكرانيا. كما قفز سعر الغاز في أوروبا بنحو 30 %.

ومنذ بداية الحرب في 28 شباط/فبراير، ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط، المرجعي في الأسواق الأميركية، بنسبة 70 %، وهو ارتفاع لم يسبق له مثيل في مدة قصيرة كهذه.

كما افتتحت تداولات البورصات الأوروبية على انخفاض واضح، إذ تراجع مؤشر باريس بنسبة 2,59 %، وفرانكفورت بنسبة 2,47 %، ولندن بنسبة 1,57 %.

وفي آسيا، أغلقت بورصة طوكيو على هبوط يُقارب 5%، بينما تراجعت بورصة سيول بنحو 6%.

في ظلّ هذه الصدمة للاقتصاد العالمي، يجتمع وزراء مالية دول مجموعة السبع عبر الفيديو الاثنين عند الساعة 12,30 يتوقيت غرينيتش. ومن الخيارات المطروحة اللجوء إلى استخدام الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط، بحسب ما أفاد مصدر حكومي فرنسي.

وفيما يقلق الارتفاع غير المسبوق في الأسعار قادة العالم ويؤثر على المستهلكين، قلّل الرئيس الأميركي دونالد ترامب من ذلك الأحد، بقوله عبر شبكته الاجتماعية “تروث سوشال” إن “أسعار النفط على المدى القصير، والتي ستنخفض بسرعة بمجرد القضاء على التهديد النووي الإيراني، هي ثمن بسيط جدا يجب دفعه مقابل أمن وسلامة الولايات المتحدة والعالم”.

وأضاف “وحدهم الحمقى يعتقدون خلاف ذلك!”.

وأعلنت واشنطن الأحد أنها تعتزم تقديم حماية عسكرية لشركات الشحن الراغبة في إخراج ناقلاتها من الخليج، في ظل شبه شلل في الملاحة في مضيق هرمز. ونقلت تقارير إعلامية أن السفن القليلة التي عبرت عرّفت عن نفسها على أنها سفن صينية.

– مرشد جديد –

واختارت إيران الأحد مجتبى خامنئي مرشدا أعلى جديدا للجمهورية الإسلامية خلفا لوالده آية الله علي خامنئي.

وتمكن مجتبى خامنئي، وهو رجل دين في السادسة والخمسين قريب من الحرس الثوري وتمتع بنفوذ واسع خلف الكواليس في مكتب والده، من تجاوز تحفظات التيار الإصلاحي داخل نظام الحُكم.

وقال مجلس خبراء القيادة، المكلف اختيار المرشد، إنه “لم يتردد دقيقة” في اختياره. وأعلنت قوات الحرس الثوري والجيش والشرطة والسلك الدبلوماسي مبايعتها له فورا.

ورحب المتمردون الحوثيون في اليمن باختيار مجتبى خامنئي معتبرين أنه يشكل “ضربة مدوية” لأعداء إيران.

وكذلك أعلنت ثلاثة فصائل عراقية مسلحة موالية لطهران دعمها له، معتبرة أنه يشكل “امتدادا لمسيرة الثورة الإسلامية”.

وعرضت وسائل إعلام إيرانية رسمية مشاهد احتفالات في أنحاء البلاد.

لكن تولي مهمة القيادة في إيران لن يكون أمرا سهلا على مجتبى خامنئي في ظل ما تمرّ به البلاد، وأيضا في ظلّ التهديدات الإسرائيلية باغتيال أي خلف لعلي خامنئي، وتحذير ترامب من أن أي مرشد جديد “لن يبقى طويلا” من دون موافقته، وذلك حتى قبل الإعلان عن اسم من ستؤول إليه الكلمة الفصل في السياسات العليا للجمهورية الإسلامية.

وكان ترامب قال الأسبوع الماضي إنه لن يقبل أن يتولى ابن علي خامنئي هذا المنصب، وشدد على ضرورة أن يكون له دور في تسمية المرشد الجديد.

– دعم روسي –

في المقابل، قالت بكين الاثنين إن اختيار المرشد الإيراني الجديد هو شأن داخلي، وإنها تعارض أي استهداف له.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في رسالة لمجتبى خامنئي “أرغب في تأكيد دعمنا الراسخ لطهران وتضامننا مع أصدقائنا الإيرانيين”.

وصباح الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ موجة جديدة من الضربات استهدفت قواعد لإطلاق الصواريخ ومراكز قيادة للحرس الثوري والباسيج وقات الأمن الداخلي، إضافة إلى مصنع لمحركات الصواريخ في إيران.

في المقابل، قتل شخص جراء سقوط شظايا في موقع بناء في وسط إسرائيل بعد رصد رشقة صواريخ أطلقت من إيران، بحسب ما أكدت خدمة إسعاف “نجمة داوود الحمراء”، وذلك بعيد سماع دوي سلسلة انفجارات في وسط إسرائيل إثر إعلان الجيش رصد رشقة صاروخية من إيران.

وأصابت طائرة مسيرة إيرانية 32 مدنيا بينهم أربعة بجروح خطرة في البحرين، بحسب وزارة الصحة.

وأعلنت السعودية اعتراض أربع طائرات مسيّرة كانت متجهة نحو حقل شيبة النفطي في جنوب شرق المملكة، والذي تعرض لهجوم الأحد.

ولا يُظهر أي من الطرفين رغبة في التهدئة رغم أن ميادين الحرب اتسعت الى بلدان عدة في الشرق الأوسط، وحتى الى جزيرة قبرص حيث استهدفت طائرات مسيّرة قاعدتين عسكرتين بريطانيتين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الاثنين أنه استأنف ضرباته ضد “بنى تحتية لحزب الله”، بعدما وسّع نطاقها بشكل كبير اعتبارا من الاثنين الماضي، ردا على إطلاق الحزب صواريخ نحو شمال الدولة العبرية “ثأرا” لمقتل خامنئي.

من جهته، قال الحزب إن مقاتليه اشتبكوا ليلا مع قوة إسرائيلية نفذت إنزالا في شرق لبنان قرب الحدود السورية، في عملية كانت الثانية من نوعها منذ نهاية الأسبوع المنصرم.

واتهمت إيران الاثنين على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، الدول الأوروبية بالمساهمة في تهيئة الظروف المواتية للهجمات الأميركية الإسرائيلية التي أشعلت فتيل الحرب.

ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين إلى قبرص لإجراء محادثات مع المسؤولين القبارصة واليونانيين حول تعزيز الأمن في المنطقة، بحسب ما أفادت صحافية في فرانس برس.

