إيران تؤكد التزامها معاهدة حظر الانتشار النووي

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أكدت إيران الخميس التزامها معاهدة حظر الانتشار النووي التي وقعتها في سبعينات القرن الماضي، رغم إعلانها تعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقب ضربات إسرائيلية وأميركية طالت منشآتها.

وكتب وزير الخارجية عباس عراقجي “تبقى إيران ملتزمة معاهدة حظر الانتشار النووي”، وذلك في منشور على منصة إكس.

وأضاف ردا على بيان لوزارة الخارجية الألمانية ينتقد هذه الخطوة، أن “الدعم الألماني الصريح لقصف إيران قد كرس فكرة أن النظام الألماني لا يحمل أي شيء سوى الخبث تجاه الإيرانيين”.

علقت إيران رسميا الأربعاء تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرة إلى عدم إدانة الوكالة الضربات الإسرائيلية والأميركية على مواقع نووية إيرانية.

وفي منشور على منصة إكس، دعت وزارة الخارجية الألمانية إيران إلى “التراجع عن هذا القرار”، قائلة إنه يبعث ب”إشارة كارثية”.

وأضافت أن القرار “يزيل أي إمكان للرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني، وهو أمر حاسم للتوصل إلى حل دبلوماسي”.

وانتقد عراقجي “الدعم الصريح من جانب ألمانيا للهجوم غير المشروع الذي شنته إسرائيل على إيران” في 13 حزيران/يونيو والذي أسفر عن مقتل قادة عسكريين وعلماء نوويين إيرانيين.

في 17 حزيران/يونيو، قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال قمة مجموعة السبع إن إسرائيل تقوم “بمهمة قذرة… نيابة عنا جميعا” من خلال استهداف البنية التحتية النووية الإيرانية.

وشهدت الحرب التي استمرت 12 يوما بين إيران وإسرائيل وتدخلت فيها الولايات المتحدة لدعم حليفتها، شنّ ضربات غير مسبوقة على منشآت فوردو وأصفهان ونطنز النووية.

وأفادت السلطة القضائية في إيران بأن أكثر من 900 شخص قتلوا جراء الضربات الإسرائيلية.

وردت إيران على الهجمات الإسرائيلية بإطلاق موجات من الطائرات المسيّرة والصواريخ، ما أسفر عن مقتل 28 شخصا في إسرائيل، وفق الأرقام الرسمية.

أب-مز/كام-ح س/ب ق