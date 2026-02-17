إيران تؤكد التفاهم مع واشنطن على “مبادئ توجيهية” لاتفاق بعد مباحثات جنيف

أكدت إيران أنها توصلت مع الولايات المتحدة الى تفاهم بشأن “مبادئ توجيهية” من شأنها التمهيد لاتفاق، وذلك عقب جولة ثانية من المباحثات أقيمت في سويسرا الثلاثاء، توازيا مع تواصل التهديدات العسكرية المتبادلة.

ومع تعزيز الولايات المتحدة منذ أسابيع انتشارها العسكري في المنطقة، خصوصا عبر إرسال حاملة طائرات الى بعد مئات الكيلومترات من سواحل إيران، حذّر المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي من أن طهران قادرة على إغراقها.

ويكثّف الرئيس دونالد ترامب الضغط على طهران من أجل التوصل إلى اتفاق، خصوصا بشأن برنامجها النووي، بعدما بدأ منذ أسابيع تهديدها بضربة عسكرية على خلفية حملة القمع الدامية للاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل الآلاف.

واستأنف الجانبان الثلاثاء المباحثات التي تتوسط فيها عُمان. وبعد جولة أولى في مسقط في السادس من شباط/فبراير، عقدت الثانية في مقر إقامة السفير العُماني في جنيف.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي للتلفزيون الرسمي “تمكنا من التوصل إلى اتفاق عام بشأن مجموعة من المبادئ التوجيهية، سنعتمد عليها في المضي قدما والبدء بالعمل على نص اتفاق محتمل”.

وأضاف “أستطيع أن أقول إنه مقارنة بالجولة السابقة، تم إجراء مناقشات جادة جدا وكانت الأجواء بنّاءة أكثر”.

وفي كلمة أدلى بها أمام مؤتمر نزع السلاح المنعقد في المدينة السويسرية، اعتبر عراقجي أن المحادثات أوجدت “نافذة لفرصة جديدة” بين البلدين.

وقال “لقد فُتحت نافذة لفرصة جديدة، عقدنا بموجبها الجولة الثانية من المفاوضات”.

أضاف “نأمل أن تؤدي المفاوضات إلى حل مستدام عبر التفاوض يمكن أن يخدم مصالح الأطراف المعنية والمنطقة ككل”، مؤكدا في الآن ذاته أن “إيران لا تزال على أتم الاستعداد للدفاع عن نفسها من أي تهديد أو عمل عدواني”.

بدوره، أكد وزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البوسعيدي الذي يتوسط بين الوفدين في المباحثات غير المباشرة، تحقيق “تقدم جيد”.

وأفاد في منشور على منصة إكس “اختُتمت المفاوضات غير المباشرة اليوم بين جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة الأميركية في جنيف بتقدم جيد نحو تحديد الأهداف المشتركة والقضايا الفنية ذات الصلة”.

أضاف “كانت أجواء اجتماعاتنا بنّاءة. بذلنا معا جهودا جادة لوضع عدد من المبادئ التوجيهية لاتفاق نهائي”، لكن “لا يزال أمامنا الكثير من العمل. غادر الطرفان مع خطوات مقبلة واضحة قبل الاجتماع التالي”.

ولم يحدد بعد موعد للجولة الثالثة.

ويؤمل من المحادثات أن تؤدي الى تجنّب عمل عسكري أميركي ضد الجمهورية الإسلامية التي تطالب بدورها برفع العقوبات التي تنهك اقتصادها.

ورأى مراسل فرانس برس الوفدين وهما يغادران بعد ظهر الثلاثاء، مقر إقامة السفير العماني حيث جرت المباحثات. وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأنها امتدت لزهاء ثلاث ساعات.

حذّر ترامب قبل المحادثات طهران من عواقب عدم التوصل إلى اتفاق، ولوّح مرارا بإمكان التدخل العسكري، سواء على خلفية حملة إيران الأمنية الدموية ضد المحتجين الشهر الماضي أو على خلفية برنامجها النووي.

– “إغراق” حاملة الطائرات –

وأمرت واشنطن بإرسال حاملتي طائرات إلى المنطقة حيث تتمركز إحداهما وهي “يو إس إس أبراهام لينكولن” التي تحمل نحو 80 طائرة من طراز “إف-35 و”إف-18” على بعد حوالى 700 كيلومتر عن السواحل الإيرانية منذ الأحد، بحسب ما أظهرت صور عبر الأقمار الصناعية.

كما أعلن ترامب الجمعة أن حاملة طائرات ثانية هي جيرالد فورد ستبحر “قريبا جدا” الى الشرق الأوسط.

وفي تعليق على الحشد العسكري الأميركي، حذّر خامنئي من أن طهران قادرة على إغراق حاملة الطائرات.

وقال في خطاب في طهران تزامنت مع بدء جولة المباحثات في جنيف “نسمع بدون توقف” أن الولايات المتحدة “أرسلت سفينة حربية باتجاه إيران”.

أضاف أن حاملة الطائرات “سلاح خطير بلا شك، لكن الأخطر هو السلاح القادر على إغراقها”، مشددا على أن ترامب لن يتمكن من القضاء على الجمهورية الإسلامية.

وتتمسك إيران بأن تقتصر المباحثات على الملف النووي الذي تشتبه دول غربية بأن هدفه تطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران على الدوام. في المقابل، تحدث مسؤولون أميركيون وغربيون عن ضرورة أن يشمل أي اتفاق مع الجمهورية الإسلامية، البحث في برنامجها البالستي ودعمها لمجموعات مسلحة في المنطقة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الايرانية اسماعيل بقائي إن رفع العقوبات يجب أن يكون جزءا لا يتجزّأ من أي اتفاق.

– مناورات –

في الأثناء، باشر الحرس الثوري الاثنين مناورات في مضيق هرمز، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي الإيراني.

وذكر أن هذه المناورات التي لم يحدد مدتها، تهدف الى تحضير الحرس “للتهديدات الأمنية والعسكرية المحتملة” في المضيق الاستراتيجي لحركة الملاحة البحرية، خصوصا عبور النفط والغاز الطبيعي المسال.

وسبق لمسؤولين إيرانيين أن هددوا بإغلاق المضيق في حال الاعتداء على طهران.

وذكر التلفزيون الرسمي الإيراني الثلاثاء بأن طهران ستغلق أجزاء من المضيق في إطار إجراءات “سلامة” أثناء المناورات.

والمباحثات الحالية هي الأولى بين الطرفين منذ انهيار محادثات أجرياها العام الماضي، مع شن إسرائيل حربا على الجمهورية الإسلامية في حزيران/يونيو استمرت 12 يوما.

وتدخلت الولايات المتحدة في تلك الحرب عبر قصف منشآت نووية إيرانية.

والتقى وزير الخارجية الإيراني في جنيف الاثنين مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي لعقد “محادثات تقنية معمّقة”.

وقاد وفد واشنطن إلى جنيف مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف وصهر الرئيس جاريد كوشنر.

والجمعة، أكد ترامب أن تغيير النظام في إيران “هو أفضل ما يمكن أن يحدث”.

من جانبه، اعتبر مدير “مركز الشرق الأوسط والنظام العالمي” ومقره برلين علي فتح الله نجاد أن إيران باتت تواجه “معضلة وجودية”.

وقال لفرانس برس إن “الرضوخ إلى المطالب الأميركية يمكن أن يثمر عنه تخفيف العقوبات وهو أمر ستحتاج اليه (الجمهورية الإسلامية) بشدّة لضمان استقرار النظام وتمويل أجهزتها القمعية.. لكن أي تنازلات كبيرة في ما يتعلق بملفها النووي و(برنامجها) للصواريخ البالستية ومسألة الوكلاء الإقليميين من شأنها أن تقوّض بشكل حساس مكانتها الأيديولوجية والعسكرية”.

