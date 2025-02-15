إيران تؤكد تلقيها “رسائل” من الحكومة السورية الجديدة

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أعلنت إيران السبت إنها تلقت رسائل من الحكومة الجديدة في دمشق بعد الإطاحة بحليفها السوري الرئيس السابق بشار الأسد.

ونقلت وكالة إرنا عن الممثل الخاص لوزير الخارجية الايراني في الشان السوري محمد رضا رؤوف شيباني قوله “الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتصال غير مباشر مع دمشق وقد تلقينا منها رسائل أيضا”.

وأكد في رد على سؤال حول تصريحات أدلى بها وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني حول الاتصالات مع إيران “نظرتنا إلى التطورات في سوريا واستعادة العلاقات مع دمشق هي نظرة استشرافية نحو المستقبل”.

وتابع “نحن نتابع التطورات في سوريا بتأن وسنتخذ قراراتنا في الوقت المناسب”.

وكان الرئيس الانتقالي في سوريا أحمد الشرع قال في كانون الأول/ديسمبر أن بلاده لا يمكنها أن تبقى بمعزل عن إقامة علاقات مع دولة إقليمية كبيرة مثل إيران، الحليف الكبير لنظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، لكنّه اشترط أن تكون على أسس “السيادة” و”عدم التدخل في شؤون” سوريا.

وأكد شيباني الذي شغل في السابق منصب سفير طهران في دمشق، على موقف بلادهه المتمثل في أن “مستقبل ومصير” سوريا “يجب أن يحدده شعب هذا البلد”.

وقال “الاستقرار والسلام في سوريا لهما أهمية خاصة بالنسبة لنا بالتأكيد، ونحن نعارض أي تدخل أجنبي في شؤونها”.

رخ/شي/ص ك