إيران تبدي استعدادها للتعاون من أجل سلامة الملاحة البحرية في الخليج

دبي 22 مارس آذار (رويترز) – نقلت وكالة مهر شبه الرسمية للأنباء عن ممثل إيران لدى المنظمة البحرية الدولية قوله اليوم الأحد إن بلاده على استعداد للتعاون مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة لتحسين سلامة الملاحة البحرية وحماية البحارة في الخليج.

وقال علي موسوي إن مضيق هرمز لا يزال مفتوحا أمام جميع السفن باستثناء تلك المرتبطة “بأعداء إيران”، مضيفا أن المرور عبر هذا الممر المائي الضيق ممكن بالتنسيق مع طهران بشأن الترتيبات الأمنية.

وتابع موسوي قائلا إن “الدبلوماسية تبقى أولوية لإيران، إلا أن وقف العدوان بشكل كامل، فضلا عن بناء الثقة المتبادلة، أكثر أهمية”.

وقال إن الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على إيران هي “السبب الرئيسي في الوضع الراهن في مضيق هرمز”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)

