إيران تبقي الاتصال مع واشنطن وترامب يدرس الرد على قمع المتظاهرين

دبي 12 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت إيران إنها تبقي على قنوات الاتصال مفتوحة مع الولايات المتحدة‭ ‬في وقت يدرس فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات الرد على حملة قمع عنيفة لاحتجاجات تشكل أحد أكبر التحديات لحكم رجال الدين منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وإضافة إلى التهديد بعمل عسكري، أعلن ترامب في وقت متأخر يوم الاثنين أن أي دولة تتعامل تجاريا مع إيران ستواجه رسوما جمركية جديدة بنسبة 25 بالمئة على صادراتها إلى الولايات المتحدة. وقال في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “هذا الأمر نهائي وقاطع”.

وأحجمت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك عن التعليق على إعلان ترامب فرض رسوم جمركية. وتشمل أهم وجهات التصدير الإيرانية الصين والإمارات والهند.

وذكر ترامب أمس الأحد أن الولايات المتحدة ربما تلتقي مع مسؤولين إيرانيين وأنها على اتصال بالمعارضة، في الوقت الذي يكثف فيه الضغط على قادة الجمهورية الإسلامية بطرق تشمل التهديد بعمل عسكري محتمل ردا على استخدام العنف مع المتظاهرين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لصحفيين اليوم إن “الدبلوماسية هي الخيار الأول دائما بالنسبة للرئيس” غير أن الغارات الجوية من عدة بدائل عديدة أمام ترامب.

وأضافت “ما تسمعونه علنا من النظام الإيراني يختلف تماما عن الرسائل التي تتلقاها الإدارة الأمريكية سرا، وأعتقد أن الرئيس مهتم باستكشاف هذه الرسائل”.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، إنها تأكدت من مقتل 646 شخصا، منهم 505 متظاهرين و113 من قوات الأمن فضلا عن سبعة من المارة مضيفة أنها تتحقق من 579 وفاة أخرى.

وأضافت أنه منذ اندلاع الاحتجاجات في 28 ديسمبر كانون الأول، ألقت السلطات القبض على 10721 شخصا.

ولم يتسن لرويترز التحقق من الأرقام على نحو مستقل.

* انقطاع الإنترنت يعيق تدفق المعلومات

تعطل تدفق المعلومات من إيران بسبب انقطاع الإنترنت منذ يوم الخميس.

ونقلت وسائل الإعلام الرسمية بيانا عن وزارة الاستخبارات الإيرانية يوم الاثنين تقول فيه إنها اعتقلت فرقا “إرهابية” مسؤولة عن أعمال منها قتل متطوعين شبه عسكريين موالين للمؤسسة الدينية وإحراق مساجد ومهاجمة مواقع عسكرية.

وتواجه القيادة الإيرانية هذه المرة مظاهرات حاشدة في أنحاء البلاد تطورت من شكاوى من صعوبات اقتصادية بالغة إلى دعوات لإسقاط المؤسسة الدينية في ظل تراجع نفوذها الإقليمي بشدة.

وعلى الرغم من اتساع رقعة الاحتجاجات، لا توجد أي مؤشرات على انقسامات في القيادة الدينية الشيعية أو في الجيش أو قوات الأمن، في حين يفتقر المتظاهرون إلى قيادة مركزية واضحة في ظل انقسام المعارضة.

وفي لقطات مصورة موثقة، تجمع إيرانيون أمام مركز كهريزك للطب الشرعي في طهران أمس الأحد، حول صفوف من أكياس الجثث.

ولم تعلن إيران عن حصيلة رسمية للقتلى، لكنها تحمل الولايات المتحدة مسؤولية إراقة الدماء، وتلقي باللوم على من تصفهم بإرهابيين مدعومين من إسرائيل والولايات المتحدة.

وركزت وسائل الإعلام الرسمية اهتمامها على مقتل عناصر من قوات الأمن.

* عراقجي: الاتصال مع أمريكا مفتوح

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن طهران تدرس أفكارا اقترحتها واشنطن، إلا أنها “لا تتوافق” مع التهديدات الأمريكية.

وأضاف لشبكة الجزيرة “اتصالاتي مع (المبعوث الأمريكي الخاص ستيف) ويتكوف تواصلت قبل الاحتجاجات وبعدها ولا تزال جارية”.

وذكرت وكالة تسنيم شبه الرسمية للأنباء يوم الاثنين أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت سفراء بريطانيا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا في طهران، وطلبت منهم إبلاغ حكوماتهم بطلب إيران سحب دعمهم للاحتجاجات.

وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إن السفراء عبروا عن مخاوفهم الشديدة.

وقال رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف إن الإيرانيين يخوضون حربا على أربع جبهات “حرب اقتصادية وحرب نفسية، وحرب عسكرية ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، واليوم حرب ضد الإرهاب”، وذلك في خطاب ألقاه أمام حشد كبير في ساحة انقلاب بطهران يوم الاثنين.

وذكر عراقجي يوم الاثنين أن 53 مسجدا و180 سيارة إسعاف أضرمت فيها النيران منذ اندلاع الاحتجاجات.

* ترامب: ربما نجتمع مع الإيرانيين

ذكر ترامب يوم الأحد أن إيران اتصلت للتفاوض على برنامجها النووي. وقصفت إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية في حرب استمرت 12 يوما في يونيو حزيران.

وأضاف ترامب لصحفيين على متن طائرة الرئاسة “يجري الترتيب لاجتماع، لكننا ربما نضطر للتحرك بسبب الأحداث الجارية قبل الاجتماع”.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز أمس إن ترامب سيجتمع مع كبار مستشاريه غدا الثلاثاء لمناقشة الخيارات المتاحة للتعامل مع إيران.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الخيارات تشمل توجيه ضربات عسكرية واستخدام أسلحة إلكترونية سرية وتوسيع نطاق العقوبات وتقديم المساعدة عبر الإنترنت لمصادر مناهضة للحكومة.

وربما يكون استهداف منشآت عسكرية محفوفا بالمخاطر لأن بعض قواعد النخبة من القوات العسكرية والأمنية ربما تكون في مناطق مكتظة بالسكان.

وفي مقابلة مع شبكة سي بي إس نيوز، حث رضا بهلوي، نجل آخر شاه لإيران والمقيم في المنفى بالولايات المتحدة، الرئيس ترامب على التدخل “عاجلا”.

وقال بهلوي، الذي حث الإيرانيين على الاحتجاج وقدّم نفسه كقائد انتقالي للبلاد “أعتقد أنه ينبغي للرئيس اتخاذ قرار في وقت قريب”.

لكن قاليباف حذر واشنطن من “سوء التقدير”.

وقال القائد السابق في الحرس الثوري الإيراني “لنكن واضحين: في حالة الهجوم على إيران، فإن الأراضي المحتلة (إسرائيل) وكذلك جميع القواعد والسفن الأمريكية ستكون أهدافنا المشروعة”.

ولا تزال إيران تتعافى من حرب العام الماضي، مع ضعف موقفها الإقليمي بسبب الضربات التي لحقت بحلفائها مثل جماعة حزب الله اللبنانية بعد اندلاع حرب غزة عقب هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 على إسرائيل. وقتلت إسرائيل قادة عسكريين إيرانيين كبارا في حرب يونيو حزيران.

* الوضع “تحت السيطرة التامة”

اندلعت الاحتجاجات ردا على ارتفاع التضخم قبل أن تتخذ طابعا سياسيا وتتحول لمظاهرات مناهضة لحكم رجال الدين الذين تولوا السلطة منذ أكثر من 45 عاما.

وازداد استياء الإيرانيين من الحرس الثوري، الذي تبلغ قيمة مصالحه التجارية مليارات الدولارات في قطاعات منها النفط والغاز والبناء والاتصالات.

وقال عراقجي إن الوضع في إيران “تحت السيطرة التامة” بعد تصاعد العنف المرتبط بالاحتجاجات في مطلع الأسبوع.

وقال عراقجي إن إيران ستعيد خدمة الإنترنت بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

(شارك في التغطية الولي الولي من دبي ورامي أيوب ومعيان لوبيل وألكسندر كورنويل من القدس وستيف هولاند من واشنطن – إعداد رحاب علاء ونهى زكريا وشيرين عبد العزيز ومحمد أيسم ومعاذ عبدالعزيز للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)