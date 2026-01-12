إيران تبقي الاتصال مفتوحا مع أمريكا وترامب يدرس خيارات ضد طهران

8دقائق

من جنى شقير ونيرة عبد الله وتالا رمضان

دبي 12 يناير كانون الثاني (رويترز) – قالت إيران إنها تبقي على قنوات الاتصال مفتوحة مع الولايات المتحدة‭ ‬بينما يدرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارات الرد على حملة قمع عنيفة للاحتجاجات التي شكلت أحد أكبر التحديات لحكم رجال الدين منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وذكر ترامب أمس الأحد أن الولايات المتحدة ربما تلتقي مع مسؤولين إيرانيين وأنها على اتصال بالمعارضة، في الوقت الذي يكثف فيه الضغط على قادة الجمهورية الإسلامية بطرق تشمل التهديد بعمل عسكري محتمل ردا على استخدام العنف مع المتظاهرين.

ورغم أن السلطات الإيرانية صمدت في وجه موجات سابقة من الاحتجاجات بحملات قمع مثل تلك التي تمارسها حاليا وأسفرت عن قتلى، تواجه القيادة هذه المرة مظاهرات عارمة في جميع أنحاء البلاد تطورت من شكاوى من صعوبات اقتصادية بالغة إلى دعوات تحد لإسقاط المؤسسة الدينية، في ظل تراجع نفوذها الإقليمي بشكل كبير.

وقال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الاثنين “قناة الاتصال مفتوحة بين وزير خارجيتنا عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي الخاص (ستيف ويتكوف)، ويجري تبادل الرسائل عند اللزوم”.

وذكر أن الاتصالات لا تزال مفتوحة أيضا عبر سويسرا، الوسيط التقليدي.

وأضاف “تطرقت (الولايات المتحدة) إلى بعض القضايا، وطُرحت أفكار، وبشكل عام، الجمهورية الإسلامية دولة لم تنسحب قط من طاولة المفاوضات”، لكنه قال إن “الرسائل المتناقضة” من الولايات المتحدة غير مقنعة وتظهر عدم جدية.

وأكد عراقجي، في إحاطة لسفراء دول أجنبية بطهران، أن الجمهورية الإسلامية مستعدة للحرب، لكنها منفتحة على الحوار أيضا.

* منظمة: مقتل أكثر من 500

قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، ومقرها الولايات المتحدة، إنها تأكدت من مقتل 490 متظاهرا و48 من قوات الأمن واعتقال أكثر من 10600 شخص منذ بدء الاحتجاجات في 28 ديسمبر كانون الأول.

ولم تعلن إيران أرقاما رسمية، ولم يتسن لرويترز التحقق من الأعداد بشكل مستقل. وتعطل تدفق المعلومات من إيران بسبب انقطاع الإنترنت منذ يوم الخميس.

وذكر ترامب أمس الأحد أن إيران اتصلت للتفاوض على برنامجها النووي. وقصفت إسرائيل والولايات المتحدة مواقع نووية إيرانية في حرب استمرت 12 يوما في يونيو حزيران.

وأردف ترامب يقول لصحفيين على متن طائرة الرئاسة “إيران تريد التفاوض. نعم، ربما نلتقي بهم. يجري الترتيب لاجتماع، لكننا ربما نضطر للتحرك بسبب الأحداث الجارية قبل الاجتماع، ومع ذلك، يجري الترتيب للاجتماع. إيران اتصلت، وتريد التفاوض”.

وقال مسؤول أمريكي لرويترز أمس الأحد إن ترامب سيجتمع مع كبار مستشاريه غدا الثلاثاء لمناقشة الخيارات المتاحة للتعامل مع إيران. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن الخيارات تشمل توجيه ضربات عسكرية واستخدام أسلحة إلكترونية سرية وتوسيع نطاق العقوبات وتقديم المساعدة عبر الإنترنت لمصادر مناهضة للحكومة.

وربما يكون استهداف منشآت عسكرية محفوفا بالمخاطر لأن بعض قواعد النخبة من القوات العسكرية والأمنية ربما تكون في مناطق مكتظة بالسكان، وبالتالي أي هجوم يأمر به ترامب قد يؤدي إلى خسائر فادحة في صفوف المدنيين.

وحذر رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف واشنطن من “سوء التقدير”.

وقال قاليباف، وهو قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني ” لنكن واضحين: في حالة الهجوم على إيران، فإن الأراضي المحتلة (إسرائيل) وكذلك جميع القواعد والسفن الأمريكية ستكون أهدافنا المشروعة”.

ولا تزال إيران تتعافى من حرب العام الماضي، مع ضعف موقفها الإقليمي بسبب الضربات التي لحقت بحلفائها مثل جماعة حزب الله اللبنانية بعد اندلاع حرب غزة عقب هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 ضد إسرائيل.

* الوضع “تحت السيطرة التامة”

تتهم السلطات الإيرانية الولايات المتحدة وإسرائيل بإثارة الاضطرابات ودعت إلى مسيرة على مستوى البلاد اليوم الاثنين للتنديد “بالأعمال الإرهابية التي تحرض عليها الولايات المتحدة وإسرائيل”، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني اليوم الاثنين لقطات حية لحشود غفيرة تشارك في جنازة أفراد أمن قتلوا في شاهرود ومظاهرات مؤيدة للحكومة في مدن مثل، كرمان وزاهدان وبيرجند، خرجت “تنديدا بالأحداث الإرهابية الأخيرة”.

وقال عراقجي إن الوضع في إيران “تحت السيطرة التامة” بعد تصاعد العنف المرتبط بالاحتجاجات في مطلع الأسبوع.

وأضاف أن تحذير ترامب لطهران بأنه سيتخذ إجراءات إذا تحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وشهدت سقوط قتلى دفع من وصفهم بالإرهابيين إلى استهداف المتظاهرين وقوات الأمن بهدف استدعاء التدخل الأجنبي.

وبدأت الاحتجاجات في 28 ديسمبر كانون الأول للشكوى من ارتفاع التضخم قبل أن تتخذ طابعا سياسيا وتتحول لمظاهرات مناهضة لحكم رجال الدين الذين تولوا السلطة منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

وازداد استياء الإيرانيين من الحرس الثوري، الذي تبلغ قيمة مصالحه التجارية مليارات الدولارات في قطاعات من بينها النفط والغاز والبناء والاتصالات.

وأظهرت لقطات تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت من طهران حشودا كبيرة في مسيرة ليلية. وسُمع رجل يقول إن الأعداد “لا حصر لها”.

وذكر ترامب أمس الأحد أنه سيتحدث مع إيلون ماسك بشأن إعادة الإنترنت في إيران عبر خدمة ستارلينك بالأقمار الصناعية.

وقال عراقجي إن إيران ستعيد خدمة الإنترنت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

وأفادت وسائل الإعلام بأن السلطات أعلنت أمس الأحد الحداد الوطني لثلاثة أيام “تكريما للشهداء الذين قتلوا في المقاومة ضد الولايات المتحدة والنظام الصهيوني”.

واستبعد آلان آير الدبلوماسي الأمريكي السابق والخبير في الشأن الإيراني أن تطيح الاحتجاجات بالمؤسسة الحاكمة.

وقال لرويترز “أعتقد أنه من المرجح أن تخمد هذه الاحتجاجات في نهاية المطاف، لكنها ستخرج من الأحداث أضعف بكثير”، مشيرا إلى أن النخبة الإيرانية تظل متماسكة في غياب معارضة منظمة.

(إعداد رحاب علاء ونهى زكريا للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد)