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إيران تتقدم بشكوى لوكالة الطاقة الذرية بشأن التهديد الإسرائيلي لمواقعها النووية

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دبي (رويترز) – ذكر إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين في مؤتمر صحفي أسبوعي أن طهران تقدمت بشكوي إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التهديدات الإسرائيلية لمواقعها النووية.

وتتوعد إسرائيل بمهاجمة إيران ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته عليها في الأول من أكتوبر تشرين الأول والذي أثار تكهنات واسعة النطاق بأن المواقع النووية الإيرانية قد تكون من بين الأهداف الإسرائيلية.

وقال بقائي في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون “التهديدات بمهاجمة المواقع النووية تتعارض مع قرارات الأمم المتحدة… وهي مدانة… وأرسلنا رسالة بشأنها إلى… الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي أن إسرائيل ستأخذ في الاعتبار المسائل التي تثيرها الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالرد على الهجوم الصاروخي الإيراني لكنها ستتخذ قرارها وفقا لمصالحها الوطنية.

وأفادت صحيفة واشنطن بوست بأن نتنياهو أبلغ إدارة الرئيس جو بايدن أن إسرائيل ستضرب أهدافا عسكرية إيرانية، وليس مواقع نووية أو نفطية.

وقال بقائي ردا على سؤال حول إمكانية تغيير إيران لعقيدتها النووية الرسمية “أسلحة الدمار الشامل ليس لها مكان في سياساتنا”، وستقرر طهران كيفية وموعد الرد على أي هجوم إسرائيلي.

ونفت إيران مرارا اتهامات غربية بسعيها سرا إلى تطوير قنابل نووية، وهو ما يعد انتهاكا لالتزاماتها بموجب معاهدة حظر الإنتشار النووي.

وقال بقائي أيضا إن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي سيتوجه إلى البحرين والكويت يوم الاثنين في إطار جهود طهران للتخفيف من حدة التوتر في المنطقة.

وأطلقت إيران عشرات الصواريخ على إسرائيل ردا على هجمات إسرائيلية على جماعة حزب الله في لبنان وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في قطاع غزة، وهو الهجوم الصاروخي الإيراني الثاني على إسرائيل خلال العام الجاري.

وردت إسرائيل على الهجوم الأول في أبريل نيسان بغارة جوية على موقع للدفاع الجوي في وسط إيران.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية