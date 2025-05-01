The Swiss voice in the world since 1935
تسجيل الدخول

إيران تتهم أمريكا بالإدلاء “بتعليقات استفزازية” قبل جولة محادثات نووية جديدة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

دبي (رويترز) – اتهمت إيران يوم الخميس الولايات المتحدة بممارسة “سلوك متناقض” والإدلاء “بتعليقات استفزازية” بعدما حذرت طهران من عواقب دعمها لجماعة الحوثي اليمنية وفرضت عليها عقوبات جديدة مرتبطة بالنفط تزامنا مع محادثات نووية جارية بين البلدين.

وتجري واشنطن وطهران مفاوضات منذ الشهر الماضي بهدف التوصل إلى اتفاق يقيد البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع العقوبات المالية عن الجمهورية الإسلامية. ومن المقرر عقد جولة رابعة من المحادثات في روما يوم السبت.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عقوبات على كيانات اتهمتها بالتورط في تجارة غير مشروعة للنفط والبتروكيماويات الإيرانية.

وحذر وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث إيران من أنها ستواجه عواقب دعمها للحوثيين، الذين يسيطرون على شمال اليمن ويهاجمون سفنا في البحر الأحمر. وتقول الجماعة اليمنية إنها تهاجم السفن دعما للفلسطينيين.

وتقصف واشنطن الحوثيين بكثافة منذ منتصف مارس آذار، وأصابت أكثر من ألف هدف. وتقول طهران إن الحوثيين يتصرفون بإستقلالية بعيدا عنها.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي انتقد “النهج المتناقض لصناع القرار الأمريكيين وافتقارهم لحسن النية والجدية في دفع مسار الدبلوماسية”.

وأضاف بقائي “مسؤولية العواقب والآثار المدمرة للسلوك المتناقض والتعليقات الاستفزازية للمسؤولين الأمريكيين بشأن إيران تقع على عاتق الجانب الأمريكي”.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمهاجمة إيران ما لم تبرم اتفاقا نوويا جديدا، وكان انسحب عام 2018 خلال ولايته الأولى من اتفاق سابق أبرم بين قوى عالمية وإيران في عام 2015.

ويصف الجانبان حتى الآن جولات المحادثات السابقة، التي تعقد أسبوعيا بوساطة من سلطنة عمان، بأنها مثمرة.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل الديمقراطيات المباشرة أكثر عرضة للتضليل الإعلامي؟

من المتوقع أن تؤثر موجة المعلومات المضللة بشكل خاص على الديمقراطيات المباشرة، مثل سويسرا أو العديد من الولايات الأمريكية.

شارك في الحوار
57 إعجاب
85 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: زينو زوكّاتيلّي

هل سمعت يومًا شيئًا غريبًا عن سويسرا أثار اهتمامك؟

هل هناك حكاية عن سويسرا أثارت اهتمامك؟ شاركنا وشاركينا بها، فقد نقوم بتسليط الضوء عليها في مقال قادم!

شارك في الحوار
52 إعجاب
30 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: سارة إبراهيم

هل يساورك القلق بشأن التأثير البيئي للذكاء الاصطناعي؟

الأدوات الحالية للذكاء الاصطناعي تحتاج إلى كميات هائلة من الطاقة والموارد الطبيعية لتعمل. هل يؤثر ذلك على طريقة استخدامك لها؟

شارك في الحوار
7 إعجاب
15 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية