إيران تتهم أمريكا بالتخطيط لهجوم بري وقوى إقليمية تجتمع في باكستان

إسلام اباد/تل أبيب 29 مارس آذار (رويترز) – قالت إيران إنها مستعدة للرد على أي هجوم بري تنفذه الولايات المتحدة واتهمت واشنطن اليوم الأحد بالإعداد لذلك الهجوم على الرغم من سعيها للتفاوض، وذلك في وقت عقدت فيه دول من المنطقة محادثات في باكستان لمناقشة سبل وقف الحرب.

واجتمع اليوم وزراء خارجية باكستان والسعودية وتركيا ومصر في إسلام اباد لمناقشة سبل إنهاء الحرب الدائرة منذ شهر التي أدت إلى مقتل الآلاف وأكبر تعطل على الإطلاق لإمدادات الطاقة للأسواق العالمية.

وذكرت وزارة الخارجية المصرية أن الوزراء تبادلوا الرؤى بشأن التداعيات الاقتصادية الخطيرة للتصعيد العسكري في المنطقة، وتأثيره على الملاحة الدولية وسلاسل الإمداد والأمن الغذائي، فضلا عن آثاره على أمن الطاقة في ضوء ارتفاع أسعار النفط.

ومع دخول الصراع شهره الثاني، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن هجمات خلال الليل على طهران واستهدف ما وصفها بأنها منشأة تنتج مكونات ضرورية للصواريخ الباليستية وموقع إنتاج وتخزين أسلحة.

وأطلقت إيران أكثر من وابل صاروخي على إسرائيل اليوم، مما أدى إلى احتماء الملايين في الملاجئ. وذكرت خدمة الإطفاء والإنقاذ في إسرائيل أن حريقا اندلع في منطقة صناعية في الجنوب بعد “اصطدام”.

واتهم محمد باقر قاليباف رئيس مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) الولايات المتحدة بأنها تبعث برسائل عن مفاوضات محتملة وهي تخطط سرا لإرسال قوات برية، وأضاف أن إيران مستعدة للرد إذا نشرت الولايات المتحدة قوات برية.

وقال “ما دام الأمريكيون يسعون لاستسلام إيران، فسيكون ردنا هو أننا لن نقبل أبدا بالهوان”.

واتسع نطاق الحرب، التي اندلعت في 28 فبراير شباط بضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران، في أنحاء الشرق الأوسط مع شن جماعة الحوثي المتحالفة مع طهران أولى هجماتها أمس السبت على إسرائيل منذ اندلاع هذه الحرب.

وأثار ذلك تهديدا جديدا محتملا للملاحة البحرية العالمية، التي تضررت بالفعل من إغلاق مضيق هرمز الذي كانت تمر منه عادة خمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

* وصول قوات أمريكية

أرسلت واشنطن آلافا من مشاة البحرية إلى الشرق الأوسط. وقال الجيش الأمريكي أمس السبت إن الفرقة الأولى من بين فرقتين وصلت يوم الجمعة على متن سفينة هجوم برمائي.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أمريكيين القول إن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تستعد لعمليات برية في إيران قد تستمر لأسابيع، وأفادت الصحيفة بأن من غير المؤكد ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيوافق على خطط نشر قوات برية.

وذكرت رويترز أن البنتاجون يدرس عمليات عسكرية قد تشمل نشر قوات برية في إيران.

وترامب الآن أمام خيارين أحلاهما مر، أحدهما السعي إلى انسحاب مع التفاوض والثاني تصعيد عسكري يهدد بإطالة أمد الأزمة، وهو ما سيفاقم على الأرجح التأثير على معدلات تأييده المنخفضة بالفعل.

وقال جوناثان بانيكوف النائب السابق لمدير المخابرات الوطنية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط “الخياران المتاحة للرئيس ترامب من جميع النواحي لإنهاء الحرب سيئة”.

وأضاف بانيكوف “جزء من التحدي هو عدم الوضوح فيما يتعلق بطبيعة النتيجة المرضية”.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الباكستانية إن إسلام اباد، التي تنقل الرسائل بين واشنطن وطهران إلى جانب تركيا ومصر، استضافت محادثات رباعية وتبحث عن مقترحات قد تجمع بين الجانبين.

وأبلغت خمسة مصادر مطلعة رويترز بأن الدول المجتمعة في باكستان طرحت على واشنطن مقترحات تتعلق بحركة الملاحة وإعادة فتح مضيق هرمز في إطار جهود أوسع نطاقا لتثبيت تدفقات الشحن البحري.

وقالت واشنطن الأسبوع الماضي إنها عرضت خطة لوقف إطلاق النار من 15 نقطة تتضمن اقتراحا بإعادة فتح الممر المائي وتقييد برنامج إيران النووي، لكن طهران رفضت القائمة وقدمت مقترحات خاصة بها.

* قصف عشرات الأهداف في إيران

قال مسؤول إسرائيلي إنهم سيواصلون شن غارات على إيران تستهدف ما وصفها بأنها أهداف عسكرية، مضيفا أنه لا توجد نية لتقليص نطاق الحملة قبل أي محادثات محتملة بين واشنطن وطهران.

وقالت إسرائيل اليوم إنها استهدفت بنية تحتية لتصنيع الأسلحة في طهران، بما في ذلك عشرات من مواقع التخزين والإنتاج أمس.

وأفادت وكالة أنباء مهر شبه الرسمية بأن مبنى يضم تلفزيون العربي القطري في طهران تعرض للقصف اليوم، وأظهر مقطع فيديو الجدران والنوافذ وهي تتطاير من المبنى متعدد الطوابق.

وقال محمد رضا شادمان مصور تلفزيون العربي “أصاب الصاروخ المبنى. سقط السقف وكل شيء على رؤوسنا. للأسف، لم نتمكن من مواصلة العمل. كانت نجاتنا معجزة حقيقية… لم يكن هناك أي هدف عسكري هنا”.

واصلت إيران هجماتها على إسرائيل وعدد من دول الخليج. وذكرت مصادر أمنية لرويترز في وقت مبكر من اليوم أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة قرب مقر إقامة مسعود بارزاني، زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم، في أربيل.

وأضافت المصادر أن هجوما منفصلا بطائرة مسيرة استهدف منزل رئيس إقليم كردستان العراق.

وزادت المخاوف على مسارات الشحن البحري العالمية حول شبه الجزيرة العربية وفي البحر الأحمر مع دخول الحوثيين للحرب.

لكن في أثناء حرب غزة استهدف الحوثيون أيضا سفنا في مضيق باب المندب وهو ممر بحري مهم يؤدي إلى قناة السويس. ويقول محللون إن تجدد الهجمات في تلك المنطقة قد يضيف ضغوطا أخرى على الاقتصاد العالمي.

ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي الأمريكية في نوفمبر تشرين الثاني، أثقلت الحرب التي تتزايد المعارضة الشعبية لها كاهل الحزب الجمهوري، ونزل محتجون إلى شوارع مدن في أنحاء الولايات المتحدة أمس السبت في مسيرات وصفها المنظمون بأنها دعوة لمناهضة الحرب على إيران.

وهدد ترامب بضرب محطات الكهرباء الإيرانية وغيرها من البنية التحتية للطاقة إذا لم تفتح إيران مضيق هرمز. لكنه مدد الموعد النهائي الذي فرضه لهذا الأسبوع، ليمنح إيران 10 أيام أخرى.

وحذر دبلوماسي أوروبي من أن أي تصعيد عسكري قد يصعّب تقارب الجانبين، مما قد يؤخر إمكان التوصل إلى اتفاق لأسابيع، إن لم يكن لفترة أطول.

وأدت التهديدات الإيرانية بمهاجمة السفن في المضيق إلى منع معظم ناقلات النفط من محاولة عبور الممر المائي. وقال وزير الخارجية الباكستاني إن إيران وافقت على السماح لعشرين سفينة إضافية ترفع علم بلاده بالمرور عبر المضيق، مع السماح لسفينتين بالعبور يوميا.

(إعداد أميرة زهران وسلمى نجم ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )