إيران تتهم أمريكا بانتهاك وقف إطلاق النار وتتوعد بالرد على مهاجمة سفينة

19 أبريل نيسان (رويترز) – اتهمت القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية، المعروفة باسم مقر خاتم الأنبياء، الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار من خلال مهاجمة إحدى السفن التجارية الإيرانية في خليج عمان، وتوعدت بالرد.

ونقلت وسائل إعلام حكومية عن متحدث باسم خاتم الأنبياء قوله اليوم الأحد إن السفينة كانت متجهة من الصين إلى إيران.

وذكر المتحدث “نحذر من أن القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد قريبا وتنتقم من هذه القرصنة المسلحة التي ارتكبها الجيش الأمريكي”.

(تغطية صحفية حاتم ماهر وأحمد طلبة – إعداد محمد أيسم للنشرة العربية – تحرير محمد عطية )

