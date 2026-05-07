إيران تتهم أمريكا بانتهاك وقف إطلاق النار

8 مايو أيار (رويترز) – اتهمت إيران الولايات المتحدة بانتهاك وقف إطلاق النار باستهداف سفينتين في مضيق هرمز ومهاجمة مناطق مدنية، حسبما أفادت القيادة العسكرية المشتركة العليا في البلاد فجر يوم الجمعة.

وقال متحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية إن الولايات المتحدة استهدفت “ناقلة نفط إيرانية كانت تبحر من السواحل الإيرانية قرب جاسك باتجاه مضيق هرمز، بالإضافة إلى سفينة أخرى لدى دخولها مضيق هرمز قرب ميناء الفجيرة الإماراتي”.

وأضاف “وفي الوقت نفسه، وبالتعاون مع بعض دول المنطقة، شنت الولايات المتحدة هجمات جوية على مناطق مدنية على سواحل بندر خمير وسيريك وجزيرة قشم”.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب وحاتم ماهر وأحمد طلبة – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

