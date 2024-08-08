إيران تتهم إسرائيل بـ”تصدير الحرب” الى المنطقة وضغوط دبلوماسية لمنع التصعيد

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اتهمت إيران إسرائيل بالسعي الى توسيع الحرب الى الشرق الأوسط، في وقت تتكثّف الضغوط الدبلوماسية لمنع مزيد من التصعيد، مع تواصل الحرب في قطاع غزة للشهر الحادي عشر.

وقال القائم بأعمال وزارة الخارجية الإيرانية علي باقري في مقابلة مع وكالة فرانس برس الخميس في جدّة إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران “كان خطأ استراتيجياً سيتبعه ثمن باهظ جداً”.

ولم تعلّق إسرائيل على اغتيال هنية الذي كان في طهران للمشاركة في تنصيب الرئيس الجديد للجمهورية الإسلامية مسعود بزشكيان، فيما تعهدت إيران الانتقام من الدولة العبرية محمّلة إياها المسؤولية، ما وضع المنطقة برمتها في حالة تأهب وترقب.

وشدّد باقري على “حقّ إيران الذاتي” في “الدفاع المشروع عن النفس”. وتابع أن الردّ “سيكون مكلفا”، لكنه “سيكون لصالح الأمن والاستقرار وبالتالي لصالح كافة الدول في المنطقة”.

وردّا على سؤال عن ماهية الردّ، قال “المسؤولون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية هم الذين يقرّرون كيفية الردّ وفق مصالح الجمهورية”.

وكان اغتيال هنية جاء بعد ساعات من ضربة إسرائيلية قتلت القيادي في حزب الله فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية لبيروت. وتعهّد حزب الله اللبناني بالردّ على إسرائيل “أيّا تكن العواقب”.

– “الردّ آت” –

وأكد زعيم حركة الحوثيين اليمنيين عبد الملك الحوثي الخميس أن “الردّ الحتمي” على الضربة الإسرائيلية التي استهدفت خزانات الوقود في ميناء الحديدة في غرب البلاد في 20 تموز/يوليو، “آت”.

وكانت تلك المرة الأولى التي تتبنى فيها إسرائيل هجوما على اليمن. وجاء ردّا على إطلاق المتمردين المدعومين من إيران، صواريخ في اتجاه إسرائيل.

ومنذ أشهر، يهاجم الحوثيون سفنا في البحر الأحمر وخليج عدن يقولون إنها تتجه الى إسرائيل أو مرتبطة بها، وذلك دعما لقطاع غزة.

وبينما يترقّب العالم أجمع ردّ إيران وحلفائها في “محور المقاومة”، تكثّفت الاتصالات والتصريحات من أجل الضغط على كل الأطراف لمنع التصعيد.

وقال مصدر وزاري لبناني لوكالة فرانس برس الخميس “هناك اتصالات دولية مستمرة” لخفض التصعيد، لكن ذلك “لا يلغي الحذر الكبير من أي ردّ فعل إسرائيلي”، مشيرا الى “تراجع الأجواء المشحونة التي انتشرت قبل يومين نسبياً”.

وتحدّث عن “أجواء تهدئة ومساعٍ يقوم بها المصريون على صعيد قطاع غزة لوقف إطلاق النار”، معتبراً أنه “إذا نجح ذلك نهائيا، سوف ينعكس (إيجابيا) على لبنان”.

وأعلن البيت الأبيض الأربعاء أن إسرائيل وحركة حماس ما زالتا قريبتين من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، على الرغم من المخاوف من نشوب حرب إقليمية.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي لصحافيين “نحن قريبون أكثر من أي وقت مضى حسبما نعتقد” من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق الرهائن الذين تحتجزهم حماس.

في إسرائيل، كتبت صحيفة “هآرتس” أن “الولايات المتحدة تعتقد أنها نجحت في إقناع إيران بتنفيذ ردّ محدود على إسرائيل، لكن لا يمكن ضبط حزب الله”.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” من جهتها “الشعور السائد هو أن حزب الله مصمّم على مهاجمة إسرائيل، بينما بدأت إيران تتساءل عن الحكمة في القيام بذلك”.

ودعا الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي زار أنقرة الخميس، المجتمع الدولي للحؤول دون التصعيد في الشرق الأوسط.

في روما، أعلن مكتب رئيس الوزراء جورجيا ميلوني أن هذه الأخيرة تحادثت هاتفيا الخميس مع الرئيس الإيراني، وشدّدت معه على “الحاجة لتجنّب مزيد من التصعيد وإعادة فتح قنوات الحوار”.

– دعوات جديدة للإخلاء –

وعيّنت حركة حماس يحيى السنوار مساء الثلاثاء رئيساً لمكتبها السياسي خلفا لاسماعيل هنية الذي اغتيل في 31 تموز/يوليو، في خطوة اعتبرت تحدّيا لإسرائيل.

ويتهّم الجيش والسلطات الإسرائيلية السنوار الذي كان قائد حركة حماس في قطاع غزة بأنه أحد المخطّطين الرئيسيين لهجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، وهو لم يظهر علنا منذ ذلك الحين.

وتوعّد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال هيرتسي هاليفي الأربعاء بالعثور على يحيى السنوار وتصفيته.

في قطاع غزة، أصدر الجيش الإسرائيلي الخميس بيانا باللغة العربية يتضمّن دعوات جديدة لإخلاء مناطق في خان يونس في جنوب القطاع المحاصر.

وقال إن حركة حماس “والمنظمات الإرهابية تواصل إطلاق القذائف الصاروخية” من هذه المناطق نحو إسرائيل، وإن الجيش “سيعمل بقوة ضد هذه العناصر”، طالبا من سكان هذه المناطق إخلاءها “من أجل أمنكم”.

وتعرّضت مناطق عدة في قطاع غزة خلال الساعات الماضية لقصف إسرائيلي.

وارتفعت حصيلة القتلى في القطاع منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الى 39699 قتيلا، وفق أرقام وزارة الصحة التابعة لحماس، بينهم 22 قتيلا خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وقتل خلال الحرب أكثر من 1,5 في المئة من سكان القطاع الساحلي البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة.

واندلعت الحرب إثر شنّ حماس هجوما غير مسبوق داخل إسرائيل أسفر عن مقتل 1198 شخصاً، معظمهم مدنيون، بحسب حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 111 منهم في غزة، بينهم 39 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم لقوا حتفهم.

– “آسف” –

وأعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو عن “أسفه” لتمكّن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من شنّ هجومها، من دون أن يقرّ صراحة بمسؤوليته عن الاخفاقات التي أتاحت وقوعه.

وقال في مقابلة نشرتها الخميس مجلة “تايم” الأميركية ردّا على سؤال عمّا إذا يعتذر لذلك، “أعتذر؟… بالطبع، بالطبع. أنا آسف، بعمق، لأن أمراً كهذا قد حصل. ودائما ما تعيد النظر وتسأل +هل كان يمكننا القيام بأمور تحول دون وقوعه؟+”.

ومنذ اليوم التالي لاندلاع الحرب في غزة، يتبادل حزب الله إطلاق النار بشكل يومي مع الجيش الإسرائيلي على طول الحدود بين جنوب لبنان وشمال إسرائيل.

وأعلن الحزب اليوم أنه قصف “بصليات من صواريخ الكاتيوشا منصات القبة الحديدية ومرابض مدفعية العدو وانتشار آلياته في منطقة خربة منوت في الجليل” في شمال إسرائيل. كما قصف ثكنة زرعيت، وهي مقر قيادة الكتيبة التابعة للواء الغربي، بصواريخ بركان، وفق البيان.

وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد منسر اليوم متوجها الى اللبنانيين، إن حزب الله “أطلق 7500 صاروخ علينا من بلادكم، ألف منها سقطت في لبنان”. وأضاف “بلدكم لبنان رهينة لدى حزب الله” الذي يشكّل “تهديدا ليس فقط لنا هنا في إسرائيل، لكن أيضا لأمن الناس في لبنان”. ودعا اللبنانيين الى “نبذ” حزب الله.

بور/رض/كام