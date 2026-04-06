إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية “بالتقاعس” وتحذر من الهجمات على المواقع النووية

reuters_tickers

1دقيقة

6 أبريل نيسان (رويترز) – قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في رسالة وجهها اليوم الاثنين إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن تقاعس الوكالة “جرّأ على العدوان” على منشآت نووية مثل محطة بوشهر.

وأوضح إسلامي أن المحطة الوحيدة العاملة في إيران لإنتاج الكهرباء من الطاقة النووية استُهدفت أربع مرات حتى الآن ووقع آخر هجوم في محيطها في الرابع من أبريل نيسان وأسفر عن مقتل أحد أفراد الأمن وإصابة آخرين.

وحذر من أن مثل هذه الهجمات يمكن أن يؤدي لتسرب مواد مشعة قد تكون لها “تداعيات وخيمة لا يمكن إصلاحها” على السكان والبيئة ودول الجوار.

ووصف الهجمات بأنها انتهاك صارخ للقانون الدولي، وانتقد ما أسماه “تقاعس” الوكالة عن اتخاذ إجراءات حاسمة، وقال إن مجرد التعبير عن القلق غير كاف وسيشجع على شن المزيد من الهجمات.

(إعداد مروة غريب للنشرة العربية )