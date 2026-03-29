إيران تتهم واشنطن بالاستعداد لعملية برية رغم بعث الرسائل للتفاوض

afp_tickers

6دقائق

تهم رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف الولايات المتحدة بالتخطيط “سرا” لهجوم بري على بلاده رغم انخراطها علنا في جهود دبلوماسية ترمي لإنهاء الحرب التي دخلت شهرها الثاني.

ويبقي الرئيس الأميركي دونالد ترامب على قدر من الغموض بشأن إمكان تنفيذ عمليات من هذا النوع. غير أن صحيفة واشنطن بوست نقلت السبت عن مسؤولين أميركيين أن البنتاغون يستعد بالفعل لعملية برية تمتد لأسابيع، وهو ما يتوافق مع تقارير نشرتها وسائل إعلام أميركية أخرى في الأيام الماضية.

وأوردت الصحيفة أن البنتاغون يستعد لعمليات برية تمتد لأسابيع، من دون أن تشكل غزوا واسع النطاق. ولم يتضح ما إذا كان ترامب ينوي الموافقة على كل خطط البنتاغون أو على جزء منها أو رفضها، بحسب المصدر ذاته.

وذكرت وسائل إعلام أميركية عدة في الأيام الأخيرة أن الرئيس الأميركي يدرس إرسال ما لا يقل عن عشرة آلاف جندي إلى الشرق الأوسط قريبا.

إزاء هذه التقارير وتصريحات أخرى، قال قاليباف الأحد إن “العدو يبعث علنا برسائل تفاوض وحوار، فيما يخطّط سرا لهجوم برّي”.

وأضاف “رجالنا ينتظرون وصول الجنود الأميركيين على الأرض لإحراقهم ومعاقبة حلفائهم في المنطقة مرة واحدة وإلى الأبد”.

وتوعدت طهران باستهداف حاملة الطائرات “يو اس اس أبراهام لينكولن” التي تشارك في الهجمات عليها، في حال أصبحت في مرمى نيرانها.

يأتي ذلك تزامنا مع إعلان الجيش الأميركي وصول السفينة الهجومية البرمائية “يو اس اس تريبولي” إلى الشرق الأوسط السبت وعلى متنها 3500 جندي، ما يعزز حضوره في المنطقة.

وقال نائب الرئيس جاي دي فانس في مقابلة السبت إن بلاده حققت أهدافها العسكرية في إيران، لكنه اعتبر أن استمرار الحرب “لبعض الوقت” ضروري تجنبا لمنع اندلاع حرب أخرى قريبا.

وكان وزير الخارجية ماركو روبيو استبعد احتمال تنفيذ عمليات برية، قائلا الجمعة إن بلاده قادرة على تحقيق أهداف الحرب التي تخوضها عبر الضربات الجوية والبحرية البعيدة المدى، من دون قوات برية.

– غارات عنيفة على طهران –

ورغم المؤشرات على تصاعد ميداني، تتكثف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب، إذ يجتمع مسؤولون أتراك وباكستانيون ومصريون وسعوديون يومي الأحد والاثنين في إسلام آباد في في مسعى لتهدئة الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني مسؤوليته عن هجمات صاروخية وبالطائرات المسيّرة أدت إلى إلحاق أضرار بمصنعي “ألبا” في البحرين و”الإمارات العالمية للألمنيوم” في الإمارات، قائلا إن هاتين الشركتين تساهمان في الصناعات العسكرية الأميركية، وإن الضربة جاءت ردا على ضربات أميركية إسرائيلية على منشآت صناعية في الجمهورية الإسلامية.

وتعزز هذه الضربات المخاوف الاقتصادية في العالم، إضافة إلى القلق الناجم عن إغلاق إيران مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس إنتاج النفط والغاز المُسال في العالم.

في طهران، أعلنت قناة التلفزيون العربي، ومقرها في قطر، تضرر مكتبها الواقع في شمال شرق العاصمة جراء “صاروخ إسرائيلي”أصاب مبناه.

وعرض مراسل القناة حازم كلاس مقطعا مصورا يُظهر مبنى من أربع طبقات، بدت فيها واجهته متضررة بشكل كبير خصوصا في الطبقتين الأولى والثانية، بينما كان الغبار يتصاعد في الشارع مع قيام جرافة برفع الركام.

وقال “المنطقة هنا منطقة سكنية وتجارية”، مشيرا إلى أن مبنى مكتب القناة يضم “مركزا للعلاج الفيزيائي، ومحلي حلاقة نسائية، ويضم أيضا عيادة طب أسنان، وفي أسفل البناء يوجد مقهى تم افتتاحه مؤخرا قبيل الحرب”.

وأعلنت إيران أن غارات استهدفت اثنتين من جامعاتها، مهددة في المقابل بضرب جامعات أميركية في الشرق الأوسط.

وتملك العديد من الجامعات الأميركية فروعا في الخليج مثل جامعة تكساس في قطر وجامعة نيويورك في الإمارات.

وأفاد صحافيو وكالة فرانس برس بسماع سلسلة انفجارات في طهران، وأمكن مشاهدة سحب الدخان تنبعث من مناطق في شرق المدينة، فيما تعرض رصيف بحري في مدينة بندر خمير القريبة من مضيق هرمز في الجنوب لضربات أميركية أسفرت عن مقتل خمسة أشخاص بحسب الإعلام الرسمي.

– مضيق استراتيجي آخر في خطر –

في إسرائيل، وعلى غرار الليالي السابقة، أعلن الجيش رصد صواريخ إيرانية ودعا السكان للاحتماء، ثم تلا ذلك إطلاق صافرات الإنذار.

وأعلن كل من الكويت والإمارات تعرضهما لهجمات بطائرات مسيّرة فجر الأحد.

وأعلن الحوثيون في اليمن السبت شن هجومين على إسرائيل، بعيد إعلانهم أنهم سيهاجمون الدولة العبرية في حال تواصل الضربات على إيران.

ومع تعطل حركة الملاحة في مضيق هرمز وما أثاره من اضطراب عالمي، يُنذر دخول الحوثيين بزيادة هذا الاضطراب إذ سبق أن هاجموا الكثير من السفن في البحر الأحمر بين العامين 2023 و2025 خلال الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة، مهددين حركة الملاحة عير مضيق باب المندب.

بور-روك/خلص/كام