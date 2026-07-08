إيران تتوعد “برد ساحق” بعد اتهام أمريكا بشن هجمات عليها

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8 يوليو تموز (رويترز) – قالت القيادة العسكرية المشتركة العليا في إيران (مقر خاتم ‌الأنبياء) إن القوات المسلحة الإيرانية ستوجّه “ردا ساحقا”، بعد اتهامها الجيش الأمريكي باستهداف أجزاء من جنوب إيران فيما وصفته بأنه “عمل عدواني سافر”، محذرة من أن طهران لن تسمح بتدخل الولايات المتحدة في إدارة مضيق هرمز.

وأضافت أن الممر الآمن الوحيد للسفن التجارية وناقلات النفط عبر هذا الممر المائي هو المسار الذي تحدده إيران.

(تغطية صحفية إيناس العشري – إعداد محمد عطية للنشرة العربية)