إيران تتوعد بالرد على اغتيال نائب قائد الحرس الثوري في لبنان

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دبي (رويترز) – قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد إن اغتيال إسرائيل لنائب قائد الحرس الثوري الإيراني في بيروت “جريمة نكراء” لن تمر دون رد.

قُتل عباس نيلفوروشان في الغارات الإسرائيلية على بيروت يوم الجمعة والتي أودت أيضا بحياة الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله.

وقال عراقجي في بيان موجه إلى قائد الحرس الثوري الإسلامي الإيراني حسين سلامي “لا شك أن هذه الجريمة النكراء التي ارتكبها النظام الصهيوني لن تمر دون رد”، في إشارة إلى إسرائيل.

وفي وقت سابق من يوم الأحد، نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قوله إن الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران ستواصل مواجهة إسرائيل بمساعدة طهران عقب مقتل نصر الله.

وقال قاليباف “لن نتردد في الذهاب إلى أي مستوى من أجل مساعدة المقاومة”.

كما أصدر تحذيرا للولايات المتحدة.

وقال “الولايات المتحدة متواطئة في كل هذه الجرائم… وعليها أن تقبل العواقب”.

وقال محمد جواد ظريف نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية يوم الأحد، ردا على سؤال عن اغتيال نصر الله، إن إيران سيكون لها في الوقت المناسب الذي تختاره رد فعل ضد إسرائيل.