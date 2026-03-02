إيران تتوعد بمهاجمة أي سفينة تحاول المرور عبر مضيق هرمز

القاهرة 2 مارس آذار (رويترز) – نقلت وسائل إعلام إيرانية عن إبراهيم جباري المستشار الكبير لقائد قوات الحرس الثوري قوله اليوم الاثنين إن إيران أغلقت مضيق هرمز وستستهدف أي سفينة تحاول عبوره.

وهذا التحذير هو الأكثر وضوحا من جانب إيران منذ أن أبلغت السفن يوم السبت أنها تُغلق طريق التصدير، في خطوة تهدد بتعطيل خُمس تدفقات النفط العالمية ورفع أسعار النفط الخام بشكل حاد.

وقال جباري في تعليقات نقلتها وسائل إعلام رسمية “المضيق (مضيق هرمز) مغلق. إذا حاول أي أحد المرور، فإن أبطال الحرس الثوري والبحرية النظامية سيُضرمون النار في تلك السفن”.

والمضيق أهم طريق لتصدير النفط في العالم، إذ يربط أكبر منتجي النفط في الخليج، مثل السعودية وإيران والعراق والإمارات ، بخليج عُمان وبحر العرب.

وجاء الإغلاق بعد ضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران في 28 فبراير شباط سعت إلى الإطاحة بقادتها، في حين عرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الإيرانيين المساعدة في إزاحة نظام الحكم الذي يقوده رجال الدين.

وردا على ذلك، أطلقت إيران عدة هجمات صاروخية على جيرانها في الخليج الذين يستضيفون قواعد عسكرية أمريكية، مثل قطر والكويت والبحرين. وأطلقت طهران أيضا صواريخ على الإمارات والسعودية وعُمان.

وبهذا الإغلاق، تكون طهران نفذت تهديدات استمرت سنوات بعرقلة الممر المائي الضيق ردا على أي هجوم على الجمهورية الإسلامية.

ويمر عبر مضيق هرمز نحو 20 بالمئة من الاستهلاك النفطي العالمي اليومي، ويبلغ عرضه عند أضيق نقطة نحو 33 كيلومترا.

وركزت أسواق النفط على التوتر بين طهران وعدويها اللدودين، الولايات المتحدة وإسرائيل، خشية أن يؤدي صراع شامل إلى تعطيل الإمدادات وزعزعة استقرار المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة أيضا بعد أن شهدت حركة الشحن العالمية بالفعل اضطرابات مرتبطة بهجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ نفذتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران. واستهدفت الجماعة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن منذ اندلاع حرب غزة في 2023.

(تغطية صحفية جيداء طه ومنة علاء الدين – إعداد محمود رضا مراد للنشرة العربية)