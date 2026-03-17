إيران تجدد هجماتها على حلفاء أمريكا في الخليج وترامب يشعر بالصدمة

17 مارس آذار آذَار (رويترز) – شنت إيران هجمات جديدة على الإمارات اليوم الثلاثاء في استمرار للضربات التي ترد بها على الضربات الأمريكية عليها من خلال استهداف حلفاء الولايات المتحدة في منطقة الخليج، والتي قال الرئيس دونالد ترامب إنها لم تكن متوقعة، لكن مصادر قالت إنه تم تحذيره منها قبل الصراع.

ودخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران أسبوعها الثالث وأسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ألفي شخص دون أن تلوح نهاية قريبة لها في الأفق. ولا يزال مضيق هرمز الحيوي مغلقا إلى حد كبير، إذ يرفض حلفاء للولايات المتحدة طلب ترامب المساعدة في إعادة فتح الممر المائي المهم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة ومخاوف من التضخم.

لم تتوقف الهجمات من كلا الجانبين في وقت مبكر من اليوم، إذ أطلقت إيران صواريخ خلال الليل على إسرائيل، مما يؤكد أن طهران لا تزال لديها قدرة على شن ضربات بعيدة المدى على الرغم من القصف الأمريكي والإسرائيلي لأكثر من أسبوعين.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يستهدف “البنية التحتية للنظام الإيراني” بموجة جديدة من الضربات في أنحاء طهران، بالإضافة إلى مواقع جماعة حزب الله في بيروت، وذلك بعد يوم من قوله إنه وضع خططا تفصيلية لخوض حرب مع إيران لثلاثة أسابيع أخرى على الأقل.

وأفادت مصادر أمنية عراقية بأن صواريخ وما لا يقل عن خمس طائرات مسيرة استهدفت السفارة الأمريكية في بغداد في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، واصفة إياه بأنه الهجوم الأكثر كثافة منذ بدء الحرب. وقال مسؤولان أمريكيان إنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى الآن.

* “لم يتوقع أحد ذلك.. لقد صُدمنا”

استهدفت إيران الإمارات، حيث أجبرت الهجمات السلطات على إغلاق المجال الجوي مؤقتا، وهاجمت طائرة مسيرة منشأة نفطية في الفجيرة، وهي ميناء رئيسي لصادرات النفط الإماراتية، لليوم الثاني على التوالي.

وقالت السلطات الإماراتية إن حطام صاروخ باليستي تم اعتراضه سقط في منطقة بني ياس بأبوظبي، مما أسفر عن مقتل مواطن باكستاني.

وقال ترامب في وقت سابق من أمس الاثنين إن الضربات التي ردت بها إيران على قصفها واستهدفت جيرانها، بما في ذلك قطر والسعودية والإمارات والبحرين والكويت، كانت مفاجأة.

وأضاف “لم يكن من المفترض أن تستهدف (إيران) كل هذه الدول الأخرى في الشرق الأوسط”. وتابع “لم يتوقع أحد ذلك. لقد صُدمنا”.

ومع ذلك، قال مسؤول أمريكي ومصدران مطلعان على تقارير المخابرات الأمريكية إن ترامب تلقى تحذيرات من أن مهاجمة إيران قد تؤدي إلى ردود تستهدف حلفاء الولايات المتحدة في الخليج.

وقال المسؤول الأمريكي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته شأنه شأن المصدرين الآخرين، إن ترامب تم إبلاغه قبل الحرب بأن ضرب إيران قد يشعل فتيل صراع إقليمي أوسع يتضمن ردا إيرانيا على عواصم الخليج، لا سيما إذا رأت طهران أن تلك الدول تغض الطرف عن الهجمات الأمريكية أو تنشط في دعمها.

وقال المصدران الآخران المطلعان إن ترامب تم إبلاغه أيضا قبل العملية بأن طهران ستسعى على الأرجح إلى إغلاق مضيق هرمز ذي الحيوية الاقتصادية.

* مسعى إعادة فتح هرمز لا يجد داعمين

اتهم ترامب في وقت سابق بعض الحلفاء الغربيين بالجحود بعد أن رفضت عدة دول طلبه إرسال سفن حربية لمرافقة ناقلات النفط في المضيق، الذي يمر عبره 20 بالمئة من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم.

وقال ترامب، في كلمة ألقاها خلال فعالية بالبيت الأبيض في واشنطن، إن دولا عديدة أبلغته باستعدادها لتقديم المساعدة، لكنه عبر عن استيائه من بعض الحلفاء القدامى.

وأضاف “بعضهم متحمس للغاية، وبعضهم الآخر ليس كذلك” دون الخوض في تفاصيل. وتابع “بعضها دول ساعدناها لسنوات طويلة وحميناها من مصادر خارجية خطيرة ولم تبد حماسا. ومستوى الحماس مهم بالنسبة لي”.

وقال عدد من شركاء الولايات المتحدة، مثل ألمانيا وإسبانيا وإيطاليا واليابان وأستراليا، إنهم لا يخططون في الوقت الحالي لإرسال سفن للمساعدة في إعادة فتح الممر المائي الاستراتيجي، الذي أغلقته إيران فعليا باستخدام طائرات مسيرة وألغام بحرية.

وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس في برلين “لا نملك التفويض من الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو حلف شمال الأطلسي الذي يشترطه القانون الأساسي”، مضيفا أن واشنطن وإسرائيل لم تستشيرا ألمانيا قبل شن الحرب.

وبينما تقول الولايات المتحدة وإسرائيل إنهما دمرتا الجيش الإيراني، فإن أسطول طهران من الطائرات المسيرة الرخيصة لا يزال يسبب الفوضى في المنطقة.

وأمس الاثنين أُغلق مطار دبي الدولي، وهو عادة أحد أكثر المطارات ازدحاما في العالم، لعدة ساعات وتوقفت عمليات تحميل النفط في الفجيرة، وتم تعليق العمليات في حقل شاه للغاز في أبوظبي عقب هجمات بطائرات مسيرة.

وقالت إيران أيضا إنها ستستهدف المنشآت الصناعية الأمريكية في الشرق الأوسط، وحثت السكان الذين يعيشون بالقرب من المصانع المملوكة للولايات المتحدة على مغادرتها.

* أسعار النفط تصعد وتضغط على التضخم

وارتفعت أسعار النفط بأكثر من خمسة بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء، معوضة بعض خسائر الجلسة السابقة، وسط مخاوف بشأن الإمدادات في حين ارتفعت الأسهم الآسيوية أيضا بعد موجة البيع التي شهدتها أمس الاثنين.

يواجه المستثمرون وصناع السياسات خطر تفاقم التضخم نتيجة ارتفاع أسعار النفط، مما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو العالمي، وهو سيناريو خطير يعرف باسم “الركود التضخمي”.

ورفع مجلس بنك الاحتياطي الأسترالي اليوم سعر الفائدة للشهر الثاني على التوالي، عازيا ذلك لضرورة رفع تكاليف الاقتراض لكبح جماح الأسعار.

وقال أبهيجيت سوريا المحلل الاقتصادي لدى كابيتال إيكونوميكس “من الواضح أن المجلس قلق من أن تزيد التطورات الجيوسياسية في الآونة الأخيرة الوضع سوءا”.

(إعداد دعاء محمد ومحمود سلامة للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)