إيران تحتجز سفينتين في مضيق هرمز بعد تمديد ترامب وقف إطلاق النار

من ستيف هولاند وباريسا حافظي وسعد سعيد

واشنطن/دبي/إسلام اباد 22 أبريل نيسان (رويترز) – احتجزت إيران سفينتين في مضيق هرمز اليوم الأربعاء محكمة قبضتها على الممر المائي الاستراتيجي بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهجمات إلى أجل غير مسمى، دون أي مؤشر على استئناف محادثات السلام.

وذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني احتجزت سفينتين بسبب انتهاكات بحرية واقتادتهما إلى السواحل الإيرانية. وهذه هي المرة الأولى التي تحتجز فيها إيران سفنا منذ بدء الحرب في نهاية فبراير شباط.

وذكرت وكالة تسنيم أن البحرية التابعة للحرس الثوري حذرت من أن أي إخلال بالنظام والأمن في المضيق سيعتبر “خطا أحمر”.

وفي وقت سابق، أفادت هيئة بريطانية للأمن البحري بتعرض ثلاث سفن لإطلاق نار.

وقال ترامب في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء إن الولايات المتحدة وافقت على طلب الوسطاء الباكستانيين “بوقف هجومنا على إيران إلى أن يتسنى لقادتها وممثليها التوصل إلى مقترح موحد… وانتهاء المحادثات، بطريقة أو بأخرى”.

لكن حتى مع إعلانه ما بدا أنه تمديد أحادي لوقف إطلاق النار، قال ترامب إنه سيواصل الحصار الذي تفرضه البحرية الأمريكية على تجارة إيران البحرية.

وتعتبر طهران الحصار الأمريكي عملا حربيا، وقالت إنها لن تفتح المضيق، الذي تسبب إغلاقه في أزمة طاقة عالمية، ما دام الحصار الأمريكي لموانئها مستمرا.

وفي رسالة تحد، استعرضت إيران بعض أسلحتها الباليستية خلال عرض عسكري أُقيم في طهران مساء أمس الثلاثاء، بحسب ما أفادت وكالة وانا للأنباء. وأظهرت الصور لافتة كبيرة في خلفية العرض لقبضة تخنق المضيق.

* باكستان تواصل جهود الوساطة

تواصل باكستان، التي تلعب دور الوسيط في المحادثات، مساعيها لجمع الطرفين على طاولة مفاوضات بعدما تخلفا عن الحضور إلى محادثات كان من المقرر عقدها أمس الثلاثاء قبل انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين.

وتم إخلاء فندق فاخر في إسلام اباد من أجل المحادثات، لكن إيران لم تعلن قبول الدعوة فيما لم يغادر الوفد الأمريكي بقيادة نائب الرئيس جيه. دي. فانس واشنطن. وكان الفندق لا يزال مغلقا اليوم الأربعاء، لكن تم تخفيف الإجراءات الأمنية في المنطقة المحيطة به.

وقال مسؤول باكستاني مطلع على الاستعدادات لرويترز “كنا جميعا على أهبة الاستعداد للمحادثات، وكانت الظروف مهيأة” وأضاف “إذا سألتني صراحة، كانت هذه انتكاسة لم نتوقعها، لأن الإيرانيين لم يرفضوا، وكانوا مستعدين للحضور والمشاركة وما زالوا كذلك”.

وذكر مصدر باكستاني آخر شارك في المحادثات أن إسلام اباد لا تزال “تعمل جاهدة لتسوية هذا الصراع، وتتحدث مع كل طرف مع مراعاة الأمور الحساسة بالنسبة له”.

وأضاف “سنعرف في وقت لاحق متى يمكنهم الحضور. الأمور تتغير كثيرا لدرجة أنه من الصعب التكهن بما سيحدث”.

ولم يصدر أي رد في وقت مبكر من اليوم الأربعاء من كبار المسؤولين الإيرانيين على إعلان ترامب وقف إطلاق النار، على الرغم من أن بعض ردود الفعل الأولية من طهران أشارت إلى أن تصريحات ترامب قوبلت بالتشكيك.

وقالت وكالة تسنيم إن إيران لم تطلب تمديد وقف إطلاق النار وكررت تهديداتها بكسر الحصار الأمريكي بالقوة.

وقال مستشار كبير المفاوضين الإيرانيين رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف إن إعلان ترامب قد يكون مجرد مناورة.

وقبل ساعات قليلة من تمديد ترامب وقف إطلاق النار، كرر الرئيس الأمريكي تهديداته باستئناف الحرب، معلنا أن الجيش “على أهبة الاستعداد”.

* أنباء عن تضرر سفينة حاويات جراء نيران إيرانية

طوال فترة الحرب، أغلقت إيران المضيق فعليا أمام السفن غير التابعة لها من خلال مهاجمة السفن التي تحاول العبور دون إذنها. ويمر حوالي خُمس النفط والغاز الطبيعي المسال العالميين عبر هذا الممر المائي.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم الأربعاء إن ثلاث سفن حاويات على الأقل أبلغت عن تعرضها لإطلاق نار في المضيق.

وذكرت الهيئة ان ربان إحدى السفن أبلغ عن اقتراب زورق حربي إيراني شمال شرقي سلطنة عمان اليوم الأربعاء. وتعرضت السفينة لإطلاق نار وقذائف صاروخية، ولحقت أضرار بالغة بغرفة القيادة، ولكن لم ترد أنباء عن إصابات أو أضرار بيئية.

وذكرت سفينتان أخريان أنهما تعرضتا لإطلاق نار على بعد نحو ثمانية أميال بحرية غربي إيران دون الإبلاغ عن وقوع إصابات. ولم تحدد هيئة عمليات التجارة البحرية في تقاريرها الأولية من أطلق النار في تلك الوقائع.

ونددت إيران بإقدام البحرية الأمريكية على اعتراض سفن إيرانية في البحر في إطار الحصار. واتهمت وزارة الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بـممارسة “القرصنة البحرية وإرهاب الدولة”.

* الخلافات لا تزال قائمة بشأن قضايا رئيسية

بإعلانه تمديد وقف إطلاق النار، تراجع ترامب مجددا في اللحظة الأخيرة عن تهديداته المتكررة بقصف محطات الكهرباء والجسور في إيران. وهو تهديد نددت به الأمم المتحدة وجهات أخرى باعتباره يشكل جرائم حرب محتملة. وقالت طهران إنها ستقصف الدول العربية المجاورة إذا تعرضت بنيتها التحتية للقصف.

وانتعشت أسعار النفط بعد تطورات اليوم الأربعاء، إذ ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت واحدا بالمئة إلى 99.46 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 0.85 بالمئة إلى 90.43 دولار في تداولات الظهيرة في أوروبا.

وقبل إعلان ترامب، قال مسؤول إيراني كبير لرويترز إن المفاوضين الإيرانيين على استعداد لحضور جولة أخرى من المحادثات إذا تخلت الولايات المتحدة عن سياسة الضغط والتهديدات.

ولم تسفر الجولة الأولى من المحادثات التي عقدت قبل 11 يوما عن التوصل لأي اتفاق، وركزت بشكل كبير على مخزونات إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

وتؤكد إيران أن برنامجها النووي سلمي ومدني فقط، وترغب في مواصلة العمل به. كما تطالب بإنهاء الحرب، ورفع العقوبات، والتعويض عن أضرار الحرب، والاعتراف بسيادتها على المضيق.

(إعداد دعاء محمد وبدور السعودي ومروة سلام للنشرة العربية – تحرير سها جادو)