إيران تحجب الإنترنت والزعيم الأعلى يحذر المحتجين

reuters_tickers

6دقائق

من باريسا حافظي

دبي 9 يناير كانون الثاني (رويترز) – انقطعت إيران عن العالم الخارجي إلى حد كبير اليوم الجمعة بعد أن أوقفت السلطات خدمة الإنترنت للحد من اتساع نطاق الاحتجاجات وتعذر إجراء مكالمات هاتفية وإلغاء رحلات جوية وعدم تحديث المواقع الإلكترونية الإخبارية إلا بشكل متقطع.

واتهم الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي المحتجين بأنهم يتصرفون نيابة عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قائلا إن مثيري الشغب يهاجمون الممتلكات العامة، وحذر من أن طهران لن تتهاون مع الأشخاص الذين يتصرفون “كمرتزقة للأجانب”.

ولم تصل الاحتجاجات، التي بدأت في أواخر الشهر الماضي بسبب ارتفاع التضخم، إلى مستوى الاضطرابات التي شهدتها إيران قبل ثلاث سنوات، لكنها انتشرت في جميع أنحاء البلاد. ووردت أنباء عن مقتل العشرات في هذه الاحتجاجات، وبدت التهديد الذي تواجهه سلطات أكبر بسبب الوضع الاقتصادي المتردي وتداعيات حرب العام الماضي مع إسرائيل والولايات المتحدة.

* صور الحرائق في مدن إيران

قالت منظمة هنجاو الكردية لحقوق الإنسان إن مسيرة احتجاجية خرجت بعد صلاة الجمعة في زاهدان، وأغلب سكانها من أقلية البلوش، قوبلت بإطلاق نار أسفر عن إصابة عدة أشخاص.

ودعت فصائل المعارضة الإيرانية في الخارج، وهي فصائل منقسمة، إلى مزيد من الاحتجاجات اليوم الجمعة. وقال رضا بهلوي، نجل الشاه الراحل المقيم في المنفى، للإيرانيين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “أنظار العالم عليكم. انزلوا إلى الشوارع”.

وقال ترامب إنه لن يلتقي بهلوي، وإنه “غير متأكد من أن من المناسب” دعمه. وقصفت الولايات المتحدة الصيف الماضي إيران وحذرها ترامب الأسبوع الماضي من أنه ربما يهب لمساعدة المحتجين.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام رسمية خلال الليل ما قالت إنها حافلات وسيارات ودراجات نارية تحترق، إضافة إلى حرائق في محطات مترو وبنوك. واتهمت (منظمة مجاهدي خلق)، وهي فصيل معارض انشق بعد الثورة الإسلامية في عام 1979، بالوقوف وراء الاضطرابات.

وقال صحفي من التلفزيون الرسمي، وهو يقف أمام الحرائق في شارع شريعتي بمدينة رشت المطلة على بحر قزوين “تبدو هذه كأنها منطقة حرب، دُمرت جميع المتاجر”.

وأظهرت مقاطع فيديو، تحققت رويترز من أنها التقطت في العاصمة طهران، مئات الأشخاص وهم يشاركون في مسيرة. وسُمعت امرأة في أحد هذه المقاطع وهي تردد هتاف “الموت لخامنئي!”.

وسبق أن أخمدت إيران موجات اضطرابات أكبر بكثير، لكنها تواجه الآن وضعا اقتصاديا أشد سوءا وضغوطا دولية متزايدة، مع إعادة فرض العقوبات الدولية المرتبطة ببرنامجها النووي منذ سبتمبر أيلول.

* خامنئي يحذر المحتجين

حاولت السلطات اتباع نهج مزدوج، إذ وصفت الاحتجاجات المرتبطة بالأوضاع الاقتصادية بأنها مشروعة، فيما نددت بمن تصفهم بمثيري الشغب الذين ينتهجون العنف وشددت إجراءاتها عبر قوات الأمن.

وقال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف للنواب إنه يجب الاستماع إلى أصوات المتظاهرين، لكن يجب التعامل مع أي قضايا مرتبطة “بشبكات تجسس أجنبية” بشكل مختلف.

واستخدم الزعيم الأعلى، صاحب القول الفصل في إيران، لهجة أشد في خطابه اليوم الجمعة.

وقال “وصلت الجمهورية الإسلامية إلى السلطة بدماء مئات الآلاف من الشرفاء. ولن تتراجع أمام المخربين”، متهما المتورطين في الاضطرابات بالسعي لإرضاء ترامب.

واندلعت الاحتجاجات لأسباب اقتصادية، بعدما فقدت العملة الإيرانية (الريال) نصف قيمتها أمام الدولار العام الماضي وتجاوز التضخم 40 بالمئة في ديسمبر كانون الأول، لكنها اتسعت لاحقا لتشمل ترديد شعارات مباشرة ضد السلطات.

وردد محتجون هتافات منها “الموت للدكتاتور” وأخرى تشيد بنظام الشاه السابق الذي أُطيح به في 1979. وتبقى درجة التأييد داخل إيران لنظام الشاه أو لمنظمة مجاهدي خلق، وهي من أهم المجموعات بين الإيرانيين في المهجر، محل خلاف.

ومعظم المتظاهرين الذين ظهروا في مقاطع الفيديو، التي اطلعت عليها رويترز ولم تتمكن من التحقق من صحة الكثير منها، كانوا من الشبان.

وحجبت إيران الإنترنت خلال الليل. وذكر مراسلو رويترز أنهم لم يتمكنوا اليوم الجمعة من إجراء اتصالات هاتفية إلى إيران من الخارج.

وأظهر الموقع الإلكتروني لمطارات دبي إلغاء ست رحلات جوية على الأقل كانت مقررة اليوم الجمعة بين دبي وعدة مدن إيرانية.

(إعداد محمود رضا مراد ونهى زكريا للنشرة العربية)