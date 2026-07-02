إيران تحذر أمريكا وإسرائيل من شن هجمات قبيل جنازة خامنئي

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دبي 2 يوليو تموز (رويترز) – حذر قائد عسكري إيراني اليوم الخميس الولايات المتحدة وإسرائيل من شن أي هجوم على إيران في الوقت الذي تستعد فيه لإقامة جنازة رسمية للزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، الذي قتل في غارات جوية في اليوم الأول من الحرب.

وقال علي عبد اللهي، قائد القيادة الموحدة للقوات المسلحة الإيرانية (مقر خاتم الأنبياء)، في بيان نقلته وسائل إعلام حكومية “نحذر أعداء إيران، ولا سيما الولايات المتحدة والكيان الصهيوني (إسرائيل)، من أي سوء تقدير ونحثهم على التفكير في الرد القاسي الذي ستشنه قواتنا المسلحة على أي تهديد أو عدوان ضد بلدنا”.

وستبدأ مراسم الجنازة في الرابع من يوليو تموز في طهران وتختتم في التاسع من الشهر نفسه بدفن خامنئي في مسقط رأسه في مدينة مشهد، مع تخطيط لإقامة مراسم إضافية في مدينة قم والعراق خلال نفس الفترة.

ووجه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أمس الأربعاء تحذيرا مشابها من أن طهران سترد ردا فوريا وقويا على أي تهديد ضد شعبها أو قيادتها، وذلك عقب تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس التي وصف فيها الزعيم الأعلى الحالي لإيران مجتبى خامنئي بأنه “مستهدف بالقتل”.

وأشارت وسائل الإعلام الإيرانية إلى تشديد الإجراءات الأمنية خلال فترة الجنازة، في حين قال رئيس منظمة الطيران المدني الإيرانية أمس الأربعاء إنه سيتم فرض قيود مؤقتة على المجال الجوي فوق عدة مدن، بما في ذلك طهران ومشهد.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية – تحرير أميرة زهران)