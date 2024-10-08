إيران تحذر إسرائيل من أي هجوم وتتوعد برد أقوى

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دبي (رويترز) – حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الثلاثاء إسرائيل من شن أي هجوم على بلاده وقال إن أي ضربة تستهدف البنية التحتية الإيرانية سيتبعها رد أقوى.

وشنت إيران هجوما بوابل من الصواريخ على إسرائيل الأسبوع الماضي. وتعهدت إسرائيل بالرد.

وقال عراقجي في كلمة نقلها التلفزيون “ننصح الكيان الصهيوني (إسرائيل) بعدم اختبار عزم الجمهورية الإسلامية. إذا وقع أي هجوم على بلدنا، فسيكون ردنا أقوى”.

وأضاف “يعلم أعداؤنا الأهداف التي في متناول أيدينا داخل الكيان الصهيوني”.

وذكر الموقع الإخباري لوزارة النفط الإيرانية (شانا) أن وزير النفط وصل إلى جزيرة خرج حيث يوجد أكبر مرفأ لتصدير النفط في البلاد، وأجرى محادثات مع قائد في البحرية يوم الأحد، وسط مخاوف من أن إسرائيل قد تهاجم منشآت للطاقة.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الجمعة إنه لا يعتقد أن إسرائيل قررت بعد كيفية الرد.