إيران تحذر الأوروبيين من عواقب لا رجعة فيها حال معاودة فرض عقوبات عليها

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باريس (رويترز) – حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بريطانيا وفرنسا وألمانيا يوم الاثنين من أن قرار تفعيل آلية للأمم المتحدة لمعاودة فرض العقوبات على طهران قد يؤدي إلى تصعيد للتوتر لا رجعة فيه.

وبموجب شروط قرار الأمم المتحدة الذي صادق على الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015، بإمكان القوى الأوروبية الثلاث معاودة فرض عقوبات المنظمة الدولية على طهران قبل 18 أكتوبر تشرين الأول، وهو ما يعرف في الأوساط الدبلوماسية باسم “آلية معاودة فرض العقوبات”.

وكتب عراقجي في مقال بمجلة “لو بوان” الفرنسية الأسبوعية يقول “أوضحت إيران موقفها، حذرنا رسميا جميع الموقعين على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) من أن إساءة استخدام آلية معاودة فرض العقوبات سيكون لها عواقب، ليس فقط إنهاء دور أوروبا في الاتفاق، وإنما أيضا تصعيد التوتر على نحو رجعة فيه”.

وأحجمت وزارة الخارجية الفرنسية عن التعليق. ولم يتسن الحصول على تعقيب من وزارتي الخارجية البريطانية أو الألمانية.