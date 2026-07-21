إيران تحذر بلغاريا من تقديم الدعم للعمليات العسكرية الأمريكية

reuters_tickers

المشاركة

2دقائق

دبي 21 يوليو تموز (رويترز) – حذر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بلغاريا اليوم الثلاثاء من أن تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها في شن عمليات عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية.

وقالت الحكومة البلغارية أنها ستطلب من البرلمان الموافقة على نشر ما يصل إلى ثماني طائرات أمريكية للتزود بالوقود في قاعدة جوية في البلاد. وبلغاريا عضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن بقائي قوله إن أي نشاط يفضي إلى تسهيل الهجمات الأمريكية على إيران سيعد بمثابة تواطؤ فيما وصفه بأنه “عدوان وجرائم حرب”.

وذكرت وسائل الإعلام أن بقائي حث بلغاريا على ألا تصبح “شريكة للمعتدين ومنتهكي القانون”.

وتستخدم طائرات التزود بالوقود بشكل أساسي لتزويد الطائرات الأخرى بالوقود في الجو.

وتعتزم الحكومة البلغارية نشر طائرات أمريكية في قاعدة بيزمر العسكرية، التي تقع على بعد نحو 260 كيلومترا جنوب شرقي العاصمة صوفيا.

وتكثف الولايات المتحدة وإيران غاراتهما منذ انهيار اتفاق مؤقت لوقف إطلاق النار جرى توقيعه الشهر الماضي، مما يزيد من احتمالية العودة إلى حرب شاملة.

(إعداد حاتم علي للنشرة العربية – تحرير محمد علي فرج)