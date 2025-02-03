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إيران تحذر من “تطهير عرقي” يستهدف الفلسطينيين

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حذرت إيران الإثنين من أن اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنقل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى دول مثل مصر أو الأردن سيكون بمثابة “تطهير عرقي”.

 وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي خلال مؤتمر صحافي إن على المجتمع الدولي  أن “يساعد الفلسطينيين في ضمان حقهم في تقرير مصيرهم بدلا من الدفع بأفكار أخرى ستكون بمثابة تطهير عرقي”.

منذ عودته إلى البيت الأبيض، اقترح دونالد ترامب “تنظيف” غزة ونقل الفلسطينيين إلى أماكن “أكثر أمانا” مثل مصر أو الأردن، ما أثار احتجاجات دولية.

وأكد بقائي “تنظيف غزة …  جزء من المحو الاستعماري لقطاع غزة وفلسطين بأكملها”، مضيفا أنه “لا يمكن لأي طرف ثالث” أن يقرر مستقبل الأراضي الفلسطينية.

 لقد جعلت إيران، التي لا تعترف بإسرائيل، دعم القضية الفلسطينية إحدى ركائز سياستها الخارجية منذ انتصار الثورة الإسلامية في عام 1979.

 أدى الهجوم غير المسبوق لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في إسرائيل إلى اندلاع حرب مدمرة في غزة، وأشعل جبهات مع فصائل متحالفة مع طهران في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشهد هجمات مباشرة بين إيران وإسرائيل.

أشادت إيران، التي تدعم حماس ماليا وعسكريا بالهجوم لكنها نفت تورطها فيه.  

والشهر الماضي، صرّح محمد جواد ظريف، نائب الرئيس الإيراني أن هجوم حماس على الأراضي الإسرائيلية “نسف” المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة حول البرنامج النووي.

اب/شي/ص ك

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