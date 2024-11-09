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إيران تحذر من خطر “انتشار” الحرب خارج الشرق الأوسط

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حذر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي السبت من خطر “انتشار” الحرب في قطاع غزة ولبنان إلى خارج الشرق الأوسط.

وقال عراقجي في كلمة بثها التلفزيون الإيراني “على العالم أن يعلم أن الحرب، إذا انتشرت/ فإن آثارها الضارة لن تقتصر على منطقة غرب آسيا فقط”.

وأضاف “انعدام الأمن والاستقرار يمكن أن ينتشرا إلى مناطق أخرى، حتى إلى أماكن بعيدة”.

ومع استمرار المواجهة المفتوحة منذ أكثر من شهر مع حزب الله في لبنان، تواصل إسرائيل عملياتها العسكرية ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وضربت الطائرات الحربية الإسرائيلية مواقع عسكرية في إيران في 26 تشرين الأول/أكتوبر ردا على هجوم صاروخي إيراني كبير استهدف إسرائيل مطلع الشهر ذاته.

وأعلنت إيران أنها أطلقت 200 صاروخ على إسرائيل في الأول من تشرين الأول/أكتوبر ردا على اغتيال الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله إلى جانب قيادي في الحرس الثوري في غارة إسرائيلية جنوب بيروت ومدير المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في عملية في طهران نسبت إلى إسرائيل.

الخميس، حذّر علي لاريجاني مستشار المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي من أي رد “غير مدروس” على الضربات الإسرائيلية التي استهدفت إيران الشهر الماضي.

بور/شي/ص ك

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية