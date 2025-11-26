إيران تحظر دخول غابات مدرجة على قائمة التراث العالمي بعد أن إلتهمها حريق

فرضت السلطات الإيرانية حظرا مؤقتا على الدخول إلى معظم مناطق الغابات، في وقت تكافح البلاد لإخماد حريق في غابة مدرجة على قائمة اليونسكو للتراث العالمي، على ما أفادت وسائل إعلام محلية الأربعاء.

وتمت السيطرة على الحريق الذي اندلع في شمال إيران في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر بعد اشتعال النيران ببضعة أيام. إلا أنه استعر مجددا في الخامس عشر من الشهر نفسه بسبب الرياح العاتية وجفاف شديد غير معتاد، وفق وسائل إعلام محلية.

طلبت إيران في 22 من الشهر الحالي على نحو عاجل مساعدة خارجية لإخماد الحريق الهائل الذي استعر في غابات ممتدة لنحو 1000 كيلومتر على طول بحر قزوين في إيران وأذربيجان المجاورة، ويتراوح عمرها بين 25 و50 مليون عام، وتمتاز بتنوعها البيولوجي إذ تضم أكثر من 3200 نوع من النباتات.

وصرح قائد الوحدة المسؤولة عن حماية الغابات مجيد زكريائي لوكالة مهر الإيرانية للأنباء “أبلغنا المحافظات بحظر الوصول إلى مناطق الغابات خارج المناطق المحمية والحدائق العامة قبل هطول أمطار الخريف لمنع تكرار حوادث مماثلة”.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن الحريق جرى احتواؤه إلى حد كبير الثلاثاء، لكن عمليات إخماده بالكامل مستمرة.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن الحريق “من فعل فاعل”، ويُعتقد أنّ صيادين أشعلوه في منطقة إيليت الصخرية بمحافظة مازندران، شمال إيران.

اندلع الحريق في وقت تواجه إيران إحدى أسوأ موجات الجفاف منذ بدء تسجيلات الأرصاد الجوية قبل ستة عقود.

وقال مسؤول من محافظة غلستان في شمال إيران للتلفزيون الرسمي إنه “بفضل الجهود المبذولة، يمكننا الآن إعلان السيطرة على الحرائق” في مدن المحافظة.

مع ذلك، أفاد علي رضا رحائي، المسؤول البيئي في محافظة سمنان المجاورة التي تضم أيضا أجزاء من غابات هيركاني، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، بأن الحريق امتد إلى المحافظة.

وقال “اندلع حريق واسع النطاق في غابة هيركاني الواقعة على الحدود بين محافظتي سمنان وغلستان”، مضيفا أن رجال الإطفاء يعملون على احتوائه.

ولم تُصدر السلطات أي معلومات عن حجم الأضرار أو المساحة المحروقة.

أُدرجت غابات إيران الهيركانية، نسبة إلى منطقة هيركانيا جنوب بحر قزوين، في قائمة اليونسكو للتراث العالمي عام 2019.

وتؤكد الوكالة التابعة للأمم المتحدة على موقعها الإلكتروني أن هذه الغابات تحتوي على “عدد كبير من أنواع الأشجار النادرة والمتوطنة”، وأنها موطن “لأنواع نباتية عديدة من بقايا النباتات المهددة بالانقراض”.

