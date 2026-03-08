إيران تختار مجتبى خامنئي زعيما أعلى جديدا خلفا لوالده

دبي/القدس 8 مارس آذار (رويترز) – أعلنت إيران اليوم الأحد تعيين مجتبى خامنئي زعيما أعلى جديدا للبلاد خلفا لوالده آية الله علي خامنئي، في إشارة إلى أن التيار المحافظ لا يزال ممسكا بقوة بزمام السلطة في طهران بعد مرور أسبوع على اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان يُنظر إلى مجتبى، وهو رجل دين ذو مرتبة دينية متوسطة ويتمتع بنفوذ داخل القوات الأمنية الإيرانية وشبكات أعمال واسعة في عهد والده، على أنه الأوفر حظا قبل التصويت الذي أجراه مجلس خبراء القيادة، وهو هيئة تضم 88 من رجال الدين ومكلفة باختيار الزعيم الجديد بعد مقتل خامنئي.

وقال المجلس في بيان صدر بعيد منتصف الليل بتوقيت طهران “بأغلبية حاسمة، عين مجلس الخبراء آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي قائدا ثالثا للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وتعيين مجتبى زعيما أعلى للبلاد يمنحه القول الفصل في جميع شؤون الدولة في الجمهورية الإسلامية.

وربما يثير هذا النبأ غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي سبق وقال إنه ينبغي أن يكون له دور في اختيار الزعيم المقبل، وهو مطلب رفضته إيران رفضا قاطعا.

وقال ترامب لشبكة إيه.بي.سي نيوز “إذا لم يحصل على موافقتنا، فلن يطول بقاؤه في منصبه”. وتوعدت إسرائيل قبل الإعلان باستهداف أي شخص يجري اختياره للمنصب.

وقُتل آية الله علي خامنئي في واحدة من أولى الهجمات على إيران قبل أكثر من أسبوع.

وأعلن الجيش الأمريكي اليوم مقتل عسكري سابع متأثرا بإصابات ألمت به خلال الهجوم المضاد الأولي لإيران قبل أسبوع، وذلك بعد يوم من حضور ترامب مراسم عودة رفات القتلى الستة الآخرين إلى الولايات المتحدة.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة إن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1332 مدنيا إيرانيا وإصابة الآلاف.

ومع ضغط ترامب على إيران من أجل “استسلام غير مشروط”، قال محمد باقر قاليباف رئيس البرلمان الإيراني إن طهران لا تسعى إلى وقف إطلاق النار في الحرب وستعاقب المعتدين.

وواصلت إسرائيل استهداف شخصيات إيرانية كبيرة، من بينها أبو القاسم بابائيان، الذي عُين مؤخرا مديرا للمكتب العسكري للزعيم الأعلى، قائلة إنه قُتل في ضربة نُفذت أمس السبت.

* دخان أسود يغطي طهران

مع تصاعد حدة القتال في اليوم التاسع من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، قال سكان إن دخانا أسود كثيفا خانقا خيم على طهران اليوم الأحد، بعد أن أضاءت غارات جوية على منشآت لتخزين النفط السماء خلال الليل بأعمدة من اللهب البرتقالي.

وقال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الهجوم واسع النطاق يمثل “مرحلة جديدة خطيرة” من الصراع، ويصل إلى حد جريمة حرب.

وكتب على إكس “باستهداف مستودعات الوقود، يطلق المعتدون مواد خطرة وسامة في الهواء، مما يسمم المدنيين ويدمر البيئة ويعرض الأرواح للخطر على نطاق واسع”.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني للصحفيين إن المستودعات تستخدم لتزويد إيران بالوقود اللازم لجهودها الحربية، بما في ذلك إنتاج أو تخزين الوقود اللازم للصواريخ الباليستية. وأضاف “إنها هدف عسكري مشروع”.

وبعد وقت قصير من الهجوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته ستواصل الهجوم وتضرب حكام إيران “بلا رحمة”.

وقال في بيان مصور “لدينا خطة منظمة تتضمن عددا من المفاجآت لزعزعة استقرار النظام وإحداث التغيير… لدينا أهداف كثيرة أخرى”.

وذكر موقع أكسيوس ووسائل إعلام إسرائيلية أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر، سيزوران إسرائيل في الأيام المقبلة.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إنه لا يسعى لمفاوضات لإنهاء الحرب. وتسببت الأزمة في رفع أسعار النفط والغاز وعطلت نشاط الأعمال وعرقلت حركة السفر العالمية.

وقال ترامب “في مرحلة ما، لا أعتقد أنه سيبقى أحد ليقول ‘نحن نستسلم'”.

( إعداد محمد أيسم ومحمود رضا مراد للنشرة العربية)