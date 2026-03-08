إيران تختار مجتبى خامنئي زعيما أعلى جديدا خلفا لوالده

دبي 8 مارس آذار (رويترز) – قالت وسائل إعلام رسمية في إيران اليوم الأحد إن مجلس خبراء القيادة اختار مجتبى خامنئي زعيما أعلى جديدا للبلاد خلفا لوالده آية الله علي خامنئي.

وكانت شخصيات في المؤسسة الحاكمة تعد مجتبى، وهو رجل دين متوسط الرتبة ذو صلات وثيقة بالحرس الثوري الإيراني، مرشحا بارزا منذ فترة طويلة لخلافة والده الذي قتل في غارات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل قبل أسبوع.

ورغم أن الأيديولوجية الحاكمة في إيران ترفض مبدأ توريث منصب الزعيم الأعلى للبلاد، فإن مجبتى يحظى بشعبية واسعة داخل صفوف الحرس الثوري فضلا عن النفوذ الكبير الذي لا يزال مكتب والده الراحل يتمتع به.

(تغطية صحفية الولي الولي وجيداء طه وأحمد طلبة – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)