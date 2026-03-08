The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إيران تختار مجتبى خامنئي زعيما أعلى جديدا خلفا لوالده

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

دبي 8 مارس آذار (رويترز) – قالت وسائل إعلام رسمية في إيران اليوم الأحد إن مجلس خبراء القيادة اختار مجتبى خامنئي زعيما أعلى جديدا للبلاد خلفا لوالده آية الله علي خامنئي.

وكانت شخصيات في المؤسسة الحاكمة تعد مجتبى، وهو رجل دين متوسط الرتبة ذو صلات وثيقة بالحرس الثوري الإيراني، مرشحا بارزا منذ فترة طويلة لخلافة والده الذي قتل في غارات شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل قبل أسبوع.

ورغم أن الأيديولوجية الحاكمة في إيران ترفض مبدأ توريث منصب الزعيم الأعلى للبلاد، فإن مجبتى يحظى بشعبية واسعة داخل صفوف الحرس الثوري فضلا عن النفوذ الكبير الذي لا يزال مكتب والده الراحل يتمتع به.

(تغطية صحفية الولي الولي وجيداء طه وأحمد طلبة – إعداد رحاب علاء للنشرة العربية – تحرير محمد عطية)

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية