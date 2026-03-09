إيران تختار مجتبى خامنئي زعيما أعلى جديدا والنفط يقفز

دبي/القدس 8 مارس آذار (رويترز) – اختارت إيران اليوم الأحد مجتبى خامنئي زعيما أعلى جديدا للبلاد خلفا لوالده آية الله علي خامنئي، في إشارة إلى أن التيار المحافظ لا يزال ممسكا بقوة بزمام السلطة في طهران بعد مرور أسبوع على اندلاع الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكان يُنظر إلى مجتبى، وهو رجل دين ذو مرتبة دينية متوسطة ويتمتع بنفوذ داخل القوات الأمنية الإيرانية وشبكات أعمال واسعة في عهد والده، على أنه المرشح الأبرز قبل التصويت الذي أجراه مجلس خبراء القيادة، وهو هيئة تضم 88 من رجال الدين ومكلفة باختيار الزعيم الجديد بعد مقتل خامنئي.

وقال المجلس في بيان صدر بعيد منتصف الليل بتوقيت طهران “بأغلبية حاسمة، عين مجلس الخبراء آية الله السيد مجتبى حسيني خامنئي قائدا ثالثا للنظام المقدس للجمهورية الإسلامية الإيرانية”.

وتعيين مجتبى زعيما أعلى للبلاد يمنحه القول الفصل في جميع شؤون الدولة في الجمهورية الإسلامية.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق.

ومن المرجح أن يثير هذا النبأ غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال في وقت سابق إن واشنطن يجب أن يكون لها دور في اختيار الزعيم المقبل، وهو مطلب رفضته إيران رفضا قاطعا.

وقال ترامب لشبكة إيه.بي.سي نيوز “إذا لم يحصل على موافقتنا، فلن يطول بقاؤه في منصبه”. وتوعدت إسرائيل قبل الإعلان باستهداف أي شخص يجري اختياره للمنصب.

ولقي آية الله علي خامنئي والد مجتبى حتفه في واحدة من أولى الهجمات على إيران قبل أكثر من أسبوع.

وأعلن الجيش الأمريكي اليوم مقتل عسكري سابع متأثرا بإصابات ألمت به خلال الهجوم المضاد الأولي لإيران قبل أسبوع، وذلك بعد يوم من حضور ترامب مراسم عودة رفات القتلى الستة الآخرين إلى الولايات المتحدة.

وقال سفير إيران لدى الأمم المتحدة إن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 1332 مدنيا إيرانيا وإصابة الآلاف.

* برميل النفط يتجاوز 100 دولار

أثرت الحرب المتصاعدة بشدة على تجارة النفط، وأدى ارتفاع الأسعار إلى انخفاض العقود الآجلة للأسهم في آسيا وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف المعيشة.

ارتفعت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بأكثر من 20 بالمئة ، لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو تموز 2022، وسط مخاوف من تقلص الإمدادات وتعطل شحنات النفط عبر مضيق هرمز .

وقفز خام برنت 17 بالمئة إلى 108.73 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه بنسبة 28 بالمئة الأسبوع الماضي.

وفي وول ستريت، انخفضت العقود الآجلة للمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1.6 بالمئة، بينما تراجعت العقود الآجلة للمؤشر ناسداك بنسبة 1.7 بالمئة.

وقال ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، إن أسعار النفط “ستنخفض بسرعة عند زوال التهديد النووي الإيراني”، وأضاف أن ارتفاع الأسعار “ثمن زهيد للغاية مقابل أمن وسلامة وسلام الولايات المتحدة والعالم”.

* تحد من طهران

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن قيادة القوات المسلحة الإيرانية بايعت مجتبى خامنئي، وأعلن الحرس الثوري الإسلامي في بيان استعداده لاتباع الزعيم الأعلى الجديد.

وقال علي ريجاني أمين مجلس الأمن القومي الإيراني على التلفزيون الرسمي عقب الإعلان، إن مجلس الخبراء اجتمع اليوم لانتخاب زعيم أعلى جديد، رغم التهديدات باستهداف المجلس.

وأضاف لاريجاني أن مجتبى خامنئي قادر على قيادة البلاد في ظل الظروف الدقيقة الراهنة، داعيا إلى الوقوف صفا واحدا خلف الزعيم الأعلى الجديد.

وجاء هذا الإعلان بعد أن أبدت طهران تحديا، رغم دعوة ترامب إلى “استسلام غير مشروط”. وكان رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف قال في وقت سابق إن طهران لا تسعى إلى وقف إطلاق النار في الحرب وستعاقب المعتدين.

وواصلت إسرائيل استهداف شخصيات إيرانية كبيرة، من بينها أبو القاسم بابائيان، الذي عُين مؤخرا مديرا للمكتب العسكري للزعيم الأعلى، قائلة إنه قُتل في ضربة نُفذت أمس السبت.

مع تصاعد حدة القتال في اليوم التاسع من الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، قال سكان إن دخانا أسود كثيفا خانقا خيم على طهران اليوم الأحد، بعد أن أضاءت غارات جوية على منشآت لتخزين النفط السماء خلال الليل بأعمدة من اللهب البرتقالي.

* ’مرحلة جديدة خطيرة’

قال إسماعيل بقائي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن الهجوم واسع النطاق يمثل “مرحلة جديدة خطيرة” من الصراع، ويصل إلى حد جريمة حرب.

وكتب على إكس “باستهداف مستودعات الوقود، يطلق المعتدون مواد خطرة وسامة في الهواء، مما يسمم المدنيين ويدمر البيئة ويعرض الأرواح للخطر على نطاق واسع”.

وقال المتحدث العسكري الإسرائيلي اللفتنانت كولونيل نداف شوشاني للصحفيين إن المستودعات تستخدم لتزويد إيران بالوقود اللازم لجهودها الحربية، بما في ذلك إنتاج أو تخزين الوقود اللازم للصواريخ الباليستية. وأضاف “إنها هدف عسكري مشروع”.

وبعد وقت قصير من الهجوم، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن حكومته ستواصل الهجوم وتضرب حكام إيران “بلا رحمة”.

وقال في بيان مصور “لدينا خطة منظمة تتضمن عددا من المفاجآت لزعزعة استقرار النظام وإحداث التغيير… لدينا أهداف كثيرة أخرى”.

وذكر موقع أكسيوس ووسائل إعلام إسرائيلية أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر ترامب، جاريد كوشنر، سيزوران إسرائيل في الأيام المقبلة.

وقال ترامب للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية إنه لا يسعى لمفاوضات لإنهاء الحرب. وتسببت الأزمة في رفع أسعار النفط والغاز وعطلت نشاط الأعمال وعرقلت حركة السفر العالمية.

وقال ترامب “في مرحلة ما، لا أعتقد أنه سيبقى أحد ليقول ‘نحن نستسلم'”.

( إعداد محمد أيسم ومحمود رضا مراد وحسن عمار للنشرة العربية )