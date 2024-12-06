إيران تخطط “لزيادة كبيرة” في معدل إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب (الوكالة الدولية للطاقة الذرية)

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أفاد تقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية اطلعت عليه وكالة فرانس برس الجمعة أن إيران باشرت تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة ستتيح لها “زيادة كبيرة” في وتيرة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب.

وأضاف تقرير الوكالة أن هذا التغيير داخل منشأة فوردو سيؤدي إلى “زيادة نسبة اليورانيوم العالي التخصيب حتى 60 في المئة”.

وهذا المعدل الذي يحتسب شهريا يمكن أن يشكل أكثر من سبعة اضعاف كمية اليورانيوم التي تم الوصول لايها “في فترة التقرير السابق” الذي اصدرته الوكالة والبالغة 4,7 كلغ.

ودعت الوكالة الذرية ايران الى ان تزودها “في شكل عاجل” ضمانات “تقنية ذات صدقية” تكفل أن “المنشأة لن يتم استخدامها لانتاج اليورانيوم المخصب الى مستوى يتجاوز ما تم إعلانه”، و”من دون أي تغيير في الأنشطة النووية المعلنة”.

وصرح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي لوكالة فرانس برس الجمعة بأن قرار ايران زيادة إنتاج اليورانيوم العالي التخصيب يشكل “رسالة واضحة” ردا على قرار لمجلس محافظي الوكالة الشهر الفائت يدين عدم تعاون طهران.

وقال غروسي على هامش منتدى المنامة للحوار في البحرين “إنها رسالة. إنها رسالة واضحة (مفادها) أنهم يردون على ما يرون أنه ضغط” يمارس عليهم.

وأعلنت طهران في تشرين الثاني/نوفمبر تشغيل “اجهزة طرد جديدة متطورة” ردا على تبني قرار في مقر الوكالة الذرية في فيينا يندد بعدم تعاونها في ما يتصل بأنشطتها النووية.

ويومها، صرح المتحدث باسم المنظمة الايرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي للتلفزيون الرسمي بأن استخدام اجهزة الطرد الجديدة سيتيح “زيادة كبيرة في القدرة على تخصيب” اليورانيوم.

وتدافع ايران عن حقها في الطاقة النووية لاغراض مدنية، وتنفي نيتها امتلاك سلاح نووي، الامر الذي تشكك فيه الدول الغربية.

وهدف اتفاق أبرم عام 2015 بين طهران والقوى الكبرى الى تخفيف العقوبات الغربية المفروضة على إيران مقابل فرض قيود على برنامجها النووي لمنعها من تطوير سلاح ذري.

وانسحبت واشنطن أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد دونالد ترامب وأعادت فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران. وردا على ذلك، خفضت طهران مستوى امتثالها له ورفعت نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 60 في المئة، وهو قريب من نسبة 90 في المئة التي يتطلبها تطوير قنبلة ذرية.

جزا-ته/ب ق