إيران تدعو الأمم المتحدة لمنع مزيد من التصعيد في الشرق الأوسط

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دبي (رويترز) – دعت وزارة الخارجية الإيرانية مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى اتخاذ “إجراءات ملموسة” لمنع التهديدات المحدقة بالسلام والأمن الإقليميين بعد أن أطلقت طهران وابلا من الصواريخ يوم الثلاثاء على إسرائيل.

وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم رد على مقتل عدد من قادة الجماعات المسلحة المتحالفة مع طهران وعلى العدوان في قطاع غزة ولبنان.

وقُتل حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله وعباس نيلفروشان نائب قائد الحرس الثوري في بيروت الأسبوع الماضي.

وقالت الخارجية الإيرانية في بيان بشأن الهجوم الصاروخي على إسرائيل “تتماشى عمليتنا الدفاعية مع القانون الدولي والحق في الدفاع عن النفس… استهدفنا فقط منشآت عسكرية وأمنية”.

وذكر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في منشور سابق على منصة (إكس) أن تحرك طهران جاء “دفاعا عن مصالح إيران ومواطنيها”، مضيفا أن بلاده لا تسعى إلى الحرب، لكنها “ستقف بثبات في وجه أي تهديد”.