إيران تدعو السعودية ودول المنطقة الى حماية المنطقة في مواجهة أي تهديد خارجي

6دقائق

شدّد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس خلال اتصال هاتفي مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان على أهمية سعي دول المنطقة على حماية أمن منطقة الشرق الأوسط من اي تدخل خارجي، مؤكدا تصميم إيران على الدفاع عن نفسها في مواجهة أي تهديد أجنبي.

ويأتي ذلك غداة إبلاغ السلطات السعودية الجمهورية الإسلامية بأنها لن تسمح باستخدام مجالها الجوي أو أراضيها في أي عمل عسكري ضدّ إيران، وفق ما أفاد مصدران مقربان من حكومة المملكة وكالة فرانس برس، وبعد تهديدات أميركية بتدخّل عسكري بسبب قمع طهران لموجة الاحتجاجات الجارية ضد الحكم فيها منذ 19 يوما.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال الليلة الماضية إنه “سيراقب ويرى كيف تسير الأمور” بعدما كان توعّد بتدخّل عسكري في إيران ردّا على قمع الاحتجاجات. وقال إنه يبدو أن “القتل توقف” في إيران. ونفت إيران الخميس نيّتها إعدام متظاهر كانت الولايات المتحدة حذّرتها من إعدامه.

وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي لنظيره السعودي فيصل بن فرحان خلال اتصال هاتفي الخميس، وفق ما جاء في بيان نشر على حسابه على تلغرام، أن إيران “ستدافع بقوة عن سيادتها الوطنية في مواجهة أي تدخّل خارجي”.

ودان عراقجي “التصريحات الاستفزازية والتدخلية للمسؤولين الأميركيين”. وشدّد على “مسؤولية جميع دول المنطقة في حماية استقرار وأمن المنطقة من الأعمال والحركات غير الآمنة”.

وشدّد البيان على “تصميم البلدين على تمتين العلاقات السعودية الإيرانية” التي شهدت خلال السنوات الماضية برودة وخصومة على خلفية نزاعات في المنطقة، لكن العلاقات عادت شبه طبيعية منذ أكثر من سنة.

وقال مسؤول سعودي كبير لوكالة فرانس برس قبل قليل إن السعودية وقطر وعُمان أقنعت ترامب بـ”منح إيران فرصة”، وحذّرته من أن مهاجمة طهران ستؤدي إلى “ردات فعل خطيرة”.

وفي موقف إقليمي آخر مساند لطهران، ومن حلفاء واشنطن تحديدا، أعربت تركيا عن معارضتها لأي عملة عسكرية ضد إيران.

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في مؤتمر صحافي “نعارض أي عملية عسكرية على الإطلاق في إيران. ونعتقد أن إيران يجب أن تكون قادرة على حلّ مشاكلها بنفسها”، معتبرا أن الاحتجاجات ليست “انتفاضة ضد النظام” بل تظاهرات مرتبطة بالأزمة الاقتصادية في إيران.

وأضاف “نحن نواصل جهودنا الدبلوماسية. نأمل في أن تحلّ الولايات المتحدة وإيران هذه المسألة بينهما، أكان عن طريق وسطاء أو أطراف آخرين، أو عبر الحوار المباشر”، مشددا على أن أنقرة تتابع “التطورات عن كثب”.

واعتبر فيدان أن “زعزعة استقرار إيران ستؤثر على المنطقة بأسرها”.

– “القتل يتوقف” –

وقال الرئيس الأميركي الأربعاء إنه أُبلغ “من مصدر ثقة” بأن “القتل يتوقّف في إيران. وقد توقّف… وما من إعدامات مخطّطة”، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وتحدث ترامب في الأيام الأخيرة عن تقديم المساعدة للشعب الإيراني في مواجهة حملة القمع التي شنتها السلطات والتي تقول جماعات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 3428 شخصا.

ونفت إيران الخميس صدور حكم بالإعدام في حق عرفان سلطاني الذي اعتُقل السبت في إطار الاحتجاجات، مؤكدة أنها ليست في صدد تنفيذ إعدام بحقه.

وأفادت وكالة أنباء ميزان التابعة للسلطة القضائية، بأن عرفان سلطاني محتجز في سجن كرج قرب طهران، بتهمة تنظيم تجمعات مناهضة للأمن القومي ونشر دعاية معادية للنظام، وأن عقوبة هذه التهم هي السجن وليس الإعدام.

وكانت السلطات القضائية تحدثت عن أن عددا من الموقوفين ستوجه لهم تهمة “الحرابة”، أي محاربة الله أو الدين، وهي تُهمة عقوبتها الإعدام سبق أن استُخدمت على نطاق واسع في السابق.

وفي ظلّ عدم اليقين من التطوّرات، دعت وزارة الخارجية الهندية الخميس مواطنيها الموجودين في إيران إلى مغادرتها.

وأعلنت البرتغال الخميس أغلاق سفارتها “مؤقتا” في طهران ونصحت رعاياها يتجنب السفر إلى إيران.

وأصدرت سلطات الملاحة الجوية الألمانية الخميس توصية بتجنب الأجواء الإيرانية حتى العاشر من شباط/فبراير.

في المقابل، استأنفت الخطوط الجوية التركية رحلة واحدة على الأقل إلى طهران الخميس، وحدّدت موعدا لرحلة أخرى في وقت لاحق من صباح اليوم نفسه، بعد تعليق رحلاتها منذ الجمعة الفائت، وفق ما أعلن موقعها الالكتروني.

