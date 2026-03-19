إيران تدعو للتنسيق في المنطقة خلال اتصالات مع تركيا ومصر وباكستان

دبي 19 مارس آذار (رويترز) – قالت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم الخميس إن وزير الخارجية عباس عراقجي دعا إلى اليقظة والتنسيق بين دول المنطقة خلال اتصالات هاتفية منفصلة مع نظرائه في تركيا ومصر وباكستان، وذلك في الوقت الذي حذر فيه الجيش الإيراني من رد أشد على أي هجمات أخرى تستهدف البنية التحتية للطاقة في البلاد.

وبعد استهداف منشآت في حقل بارس الجنوبي للغاز وفي عسلوية أمس الأربعاء، ردت إيران باستهداف ما قالت إنها مواقع للطاقة مرتبطة بالولايات المتحدة في دول الخليج منها مدينة رأس لفان الصناعية في قطر التي تضم أكبر مجمع للغاز الطبيعي المسال في العالم.

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية اليوم الخميس “خلال اتصالاته الهاتفية مع نظرائه، وصف عراقجي هجوم الولايات المتحدة والكيان الصهيوني (إسرائيل) على البنية التحتية لإيران بأنه يهدف إلى تصعيد التوتر وزعزعة استقرار المنطقة وحث على اليقظة والتنسيق بين دول المنطقة لمواجهة تلك التهديدات”.وقال إبراهيم ذو الفقاري المتحدث باسم ‌القيادة المشتركة للقوات المسلحة الإيرانية المعروفة باسم (خاتم الأنبياء) إن الضربات الأحدث على البنية التحتية للطاقة في البلاد شكلت “مرحلة جديدة في الحرب” تستهدف إيران خلالها منشآت للطاقة مرتبطة بالولايات المتحدة وبمستثمرين أمريكيين في المنطقة.

وأضاف وفقا لما نقلته عنه وسائل الإعلام الرسمية “إذا تكررت الضربات (على البنية التحتية للطاقة في إيران) فلن تتوقف الهجمات على البنية التحتية للطاقة التابعة لكم ولحلفائكم حتى يتم تدميرها بالكامل وسيكون ردنا أعنف بكثير”.

(إعداد سلمى نجم للنشرة العربية – تحرير سها جادو)