إيران تدين الغارات الإسرائيلية “الوحشية” على جنوب لبنان 

دانت إيران الجمعة الغارات “الوحشية” التي شنّتها إسرائيل على جنوب لبنان الخميس وقالت إنها استهدفت بنى عسكرية لحزب الله الحليف لطهران.

ونددت وزارة الخارجية الإيرانية بـ”الهجمات الوحشية التي شنّها الكيان الصهيوني”، مؤكدة تضامنها مع “حكومة وشعب لبنان… وكذلك دعم المقاومة اللبنانية المشروعة وجهود هذا البلد لحماية سيادته وأمنه ووحدة أراضيه”.

وشددت على “مسؤولية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودول المنطقة في مواجهة سياسات الاحتلال الصهيوني المحرضة للحروب ومحاسبته ومعاقبته”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه شنّ سلسلة غارات على “بنى تحتية ومستودعات أسلحة” تابعة لحزب الله في عدد من بلدات جنوب لبنان، بعد ساعات من تأكيد الحزب رفضه أن “يُستدرج” لبنان الى “تفاوض سياسي مع إسرائيل”، على وقع ضغوط متزايدة لنزع سلاحه.

ومع اقتراب مرور عام على وقف لإطلاق النار أنهى حربا استمرت سنة بين إسرائيل وحزب الله، تواصل إسرائيل شنّ غارات، خصوصا على جنوب لبنان، تقول إنها تستهدف بنى عسكرية وعناصر في الحزب يحاولون ترميم قدراته بعد الخسائر القاسية التي مني بها خلال الحرب. كما تبقي قواتها في خمس نقاط حدودية يطالبها لبنان بالانسحاب منها.

