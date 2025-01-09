إيران تدين ملصقا “مهينا” للمرشد الأعلى في مدينة في فرنسا

afp_tickers

2دقائق

أدانت إيران بشدةالخميس ملصقا “مهينا” على حافلة في مدينة فرنسية يصور المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية، في ظل توتر العلاقات بين البلدين.

كانت بلدية مدينة بيزييه في جنوب فرنسا قد أطلقت حملة على الحافلات تدعو إلى فرز النفايات، مستخدمة صورا خامنئي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون.

وكتب على المصلق الموجود على حافلة “لا تنسوا فرز القمامة”، بحسب الصفحة الرسمية للمدينة الفرنسية على موقع فيسبوك، والصور المتداولة على الإنترنت.

أدان المدير العام لأوروبا الغربية بوزارة الخارجية الإيرانية، مجيد نيلي، بشدة تصرف المدينة الفرنسية الذي “يسيء إلى القيم المقدسة والشخصيات في بلدنا”، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية “إرنا”.

وقال نيلي ” استخدام محتوى مسيء ضد مسؤولين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية يشكل انتهاكا صارخا للمبادئ والقواعد المقبولة دوليا القائمة على احترام القيم الثقافية للدول الأخرى”.

كذلك، دعا الحكومة الفرنسية إلى “اتخاذ التدابير المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الأعمال الاستفزازية”.

ودعت فرنسا رعاياها إلى عدم التوجه إلى إيران إلى حين “الإفراج الكامل” عن الفرنسيين المعتقلين في هذا البلد.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء اعتبر أن طهران تشكل التحدي الأمني والاستراتيجي الرئيسي في الشرق الأوسط.

وقال ماكرون أمام السفراء الفرنسيين في الأليزيه “إيران هي التحدي الإستراتيجي والأمني الرئيسي لفرنسا والأوروبيين والمنطقة بكاملها وأبعد من ذلك بكثير”.

اب/شي/غ ر