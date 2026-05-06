إيران تراجع مقترحا أمريكيا ومصدران يشيران لاتفاق وشيك

reuters_tickers

6دقائق

إسلام اباد/واشنطن/تل أبيب 6 مايو أيار (رويترز) – قالت إيران اليوم الأربعاء إنها تراجع مقترحا أمريكيا جديدا بعدما ذكر مصدران أن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة تفاهم من صفحة واحدة لإنهاء الحرب مع إرجاء قضايا شائكة مثل برنامج إيران النووي.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية عن متحدث باسم وزارة الخارجية أن طهران ستنقل ردها قريبا عبر باكستان التي استضافت محادثات السلام الوحيدة خلال الحرب وتمثل منذئذ قناة الوساطة الرئيسية لنقل الرسائل بين الجانبين.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران تريد التفاوض.

وأضاف خلال فعالية في البيت الأبيض “نتعامل مع أشخاص يريدون إبرام اتفاق بشدة، وسنرى إذا كان بوسعهم إبرام اتفاق يرضينا”.

وأكد مصدر باكستاني ومصدر آخر مطلع على المحادثات صحة تقرير نشره موقع أكسيوس الأمريكي في وقت سابق عن المذكرة المقترحة المؤلفة من 14 بندا في صفحة واحدة لإنهاء الحرب رسميا.

وذكر المصدران أن المذكرة ستليها محادثات لفتح ممرات الملاحة عبر مضيق هرمز ورفع العقوبات الأمريكية عن إيران والاتفاق على قيود على برنامجها النووي.

وقال المصدر الباكستاني “سننهي هذا (الاتفاق) قريبا جدا، نقترب من التوصل إليه”.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حليف ترامب في مواجهة إيران، إنهما يعتزمان التحدث في وقت لاحق اليوم، وإنهما اتفقا على ضرورة إخراج كل اليورانيوم المخصب من إيران لمنعها من تصنيع قنبلة نووية.

وتنفي طهران رغبتها في امتلاك سلاح نووي.

* هبوط أسعار النفط

دفعت التقارير الواردة عن التوصل المحتمل لاتفاق لإنهاء الحرب أسعار النفط للانخفاض على نحو حاد، إذ هبطت العقود الآجلة لخام برنت نحو 11 بالمئة إلى 98 دولارا للبرميل تقريبا. وقفزت أسعار الأسهم العالمية وعوائد السندات أيضا بفضل التفاؤل تجاه إنهاء الحرب التي أحدثت اضطرابات في إمدادات الطاقة.

وكتب ترامب في منشوره الصباحي “بافتراض موافقة إيران على ما تم الاتفاق عليه، وهو افتراض كبير على الأرجح، فستنتهي بذلك عملية “الغضب الملحمي” الأسطورية، وسيسمح الحصار الفعال للغاية بفتح مضيق هرمز أمام الجميع، بما في ذلك إيران”.

وأضاف “إذا لم يوافقوا، فسيبدأ القصف، وسيكون، للأسف، على مستوى أعلى بكثير وبوتيرة أكبر مما كانت عليه سابقا”.

وقبل ساعات، أوقف ترامب مهمة بحرية استمرت ثلاثة أيام لإعادة فتح المضيق، وعزا ذلك إلى إحراز تقدم في محادثات السلام.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية في منشور على إكس أن القوات الأمريكية أطلقت النار عدة مرات على ناقلة نفط غير محملة ترفع علم إيران اليوم، مما أدى إلى تعطيل السفينة خلال محاولتها الإبحار نحو ميناء إيراني في خرق للحصار.

* مطالب أمريكية رئيسية غير مشمولة في المذكرة

أفاد مصدر مطلع على جهود الوساطة بأن ستيف ويتكوف مبعوث ترامب وجاريد كوشنر صهر الرئيس يقودان المفاوضات الأمريكية.

وذكر المصدر أن في حال موافقة الجانبين على الاتفاق المبدئي، فستبدأ مفاوضات تفصيلية على مدى 30 يوما للتوصل إلى اتفاق شامل.

وأضاف المصدر أن الاتفاق الشامل سيتضمن رفع الولايات المتحدة العقوبات والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة ورفع الحصار الذي تفرضه طهران وواشنطن على مضيق هرمز وفرض قيود على البرنامج النووي الإيراني، بهدف التوصل إلى وقف مؤقت أو تجميد تخصيب اليورانيوم في إيران.

وعلى الرغم من تأكيد المصادر أن المذكرة لن تتطلب في البداية تنازلات من أي من الطرفين، فإن المصادر وموقع أكسيوس لم يتطرقا إلى عدد من المطالب الرئيسية التي قدمتها واشنطن سابقا وترفضها إيران.

ومن المطالب الأمريكية غير المشمولة في المذكرة فرض قيود على برنامج الصواريخ الإيراني ووقف دعمها لجماعات مسلحة في الشرق الأوسط.

ومع تحدث المصادر عن وقف تخصيب اليورانيوم الإيراني مستقبلا، لم تذكر مخزون إيران الحالي من اليورانيوم المخصب الذي يزيد على 400 كيلوجرام بدرجة نقاء تقترب من المستوى اللازم لصنع الأسلحة النووية. وطالبت واشنطن إيران في وقت سابق بالتخلي عن هذا المخزون قبل أي اتفاق لإنهاء للحرب.

وحتى لو بدا أن النص المذكور يتجنب بعض المطالب التي رفضتها إيران في الماضي، فهناك مؤشرات على أن طهران قد تصر على مزيد.

وفي منشور على منصة إكس، وصف النائب الإيراني إبراهيم رضائي المتحدث باسم لجنة السياسة الخارجية والأمن القومي القوية في البرلمان النص الذي أورده موقع أكسيوس بأنه “قائمة رغبات أمريكية أكثر منها حقيقة واقعة”.

وكتب “لن يكسب الأمريكيون في حرب يخسرونها أي شيء لم يكسبوه في المفاوضات المباشرة”.

(إعداد نهى زكريا وحاتم علي ومحمد أيسم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)