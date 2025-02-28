إيران ترحب بدعوة أوجلان لحزب العمال الكردستاني لإلقاء السلاح

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دبي (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان نقلته وسائل الإعلام الرسمية يوم الجمعة إن إيران ترحب بدعوة عبد الله أوجلان، زعيم حزب العمال الكردستاني المسجون في تركيا، للجماعة لإلقاء السلاح ووصفتها بأنها خطوة قد “توقف الإرهاب وتعزز الأمن في تركيا”.

وتقاتل قوات الأمن الإيرانية متمردين من الأكراد، بما في ذلك حزب الحياة الحرة لكردستان، وهي جماعة محظورة تسعى إلى الحكم الذاتي للأكراد الإيرانيين ولها صلات بحزب العمال الكردستاني.