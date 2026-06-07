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إيران ترفض استخدام أصولها لدفع تعويضات لحلفاء أمريكا

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7 يونيو حزيران (رويترز) – قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي اليوم الأحد إن حكومات المنطقة “ليست في وضع يسمح لها بالمطالبة بتعويضات”، وذلك ردا على تقارير أفادت بأن الولايات المتحدة ربما تستخدم أصولا إيرانية لتعويض حلفائها في المنطقة عن الأضرار الناجمة عن الحرب.

وأضاف آبادي في منشور على منصة إكس أن الأصول الإيرانية “ليست غنائم حرب لواشنطن، ولا صندوقا لدفع أموال لحلفائها”.

(تغطية صحفية إيمان أبو حصيرة – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير علي خفاجي)

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