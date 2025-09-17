The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
المجتمع المسن
ثقافة
مستقبل العمل
الديموغرافيا
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

إيران ترفض الانتقادات الأميركية لبرنامجها الصاروخي

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

نددت إيران الأربعاء بانتقادات وزير الخارجية لأميركي ماركو روبيو هذا الأسبوع لبرنامجها الصاروخي الذي اعتبر بأنه يشكّل “خطرا غير مقبول”.

ووصف الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تصريحات روبيو  بـ”الهراء” مشيرا إلى أنه لا يحق للولايات المتحدة “التعليق على الإمكانات الدفاعية لدولة قررت المحافظة على استقلاليتها بأي ثمن”.

وأفاد بأن البرنامج الصاروخي هو وسيلة إيران “للوقوف في وجه جشع وعدوان وهجمات جهات خارجية بما في ذلك الولايات المتحدة والنظام الصهيوني”.

وأثناء زيارة إلى إسرائيل الاثنين، تعهّد روبيو المحافظة على سياسية “الضغوطات القصوى” على طهران التي فرضت أثناء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى.

وبموجب هذه السياسية، انسحبت واشنطن أحاديا من اتفاق العام 2015 النووي بين إيران والقوى الدولية.

وقال روبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن “إيران نووية تحكمها شخصية شيعية متشددة وتمتلك ليس فقط أسلحة نووية محتملة، بل الصواريخ التي يمكنها إيصال تلك الأسلحة إلى أماكن بعيدة، هو خطر غير مقبول، ليس فقط لإسرائيل أو الولايات المتحدة، بل للعالم بأسره”. 

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إيران إلى أن “يغيّروا مسارهم”.

وفي منتصف حزيران/يونيو، نفذت إسرائيل عمليات قصف غير مسبوقة على إيران أشعلت حربا ردّت الجمهورية الإسلامية خلالها بضربات صاروخية وبالمسيّرات.

وخلال النزاع الذي أخرج محادثات نووية عالية المستوى بين طهران وواشنطن عن مسارها، قصفت الولايات المتحدة منشآت نووية رئيسية في إيران.

وفي أيلول/سبتمبر، أفاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بأن طهران ما زالت منفتحة على عقد محادثات نووية مع واشنطن لكنه استبعد تقييد برنامجها الصاروخي.

رخ/لين/غ ر

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

هل تثقون بقدرة بلادكم على الصمود في وجه أعداء الديمقراطية؟

الديمقراطيات تواجه تحديات من الداخل والخارج. كيف تقيّمون مؤسسات بلدكم؟

شارك في الحوار
4 إعجاب
36 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

هل بطاقة الهوية الإلكترونية متاحة في بلدك؟ برأيك، ما هي مزاياها؟ وما المخاوف التي قد تثيرها لديك؟

شارك.ي تجربتك: هل اعتمد بلد إقامتك بالفعل نظام الهوية الإلكترونية؟ وهل يسهّل ذلك حياتك اليومية؟

شارك في الحوار
27 إعجاب
37 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

هل لاحظت حدوث تغييرات في حياتك نتيجة القواعد التجارية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؟

برأيك، كيف يمكن أن تؤثر سياسة الرسوم الجمركية الأمريكية على حياتك؟ .

شارك في الحوار
26 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة
مزيد من المناقشات

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية