إيران ترفض الانتقادات الأميركية لبرنامجها الصاروخي

afp_tickers

2دقائق

نددت إيران الأربعاء بانتقادات وزير الخارجية لأميركي ماركو روبيو هذا الأسبوع لبرنامجها الصاروخي الذي اعتبر بأنه يشكّل “خطرا غير مقبول”.

ووصف الناطق باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي تصريحات روبيو بـ”الهراء” مشيرا إلى أنه لا يحق للولايات المتحدة “التعليق على الإمكانات الدفاعية لدولة قررت المحافظة على استقلاليتها بأي ثمن”.

وأفاد بأن البرنامج الصاروخي هو وسيلة إيران “للوقوف في وجه جشع وعدوان وهجمات جهات خارجية بما في ذلك الولايات المتحدة والنظام الصهيوني”.

وأثناء زيارة إلى إسرائيل الاثنين، تعهّد روبيو المحافظة على سياسية “الضغوطات القصوى” على طهران التي فرضت أثناء ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأولى.

وبموجب هذه السياسية، انسحبت واشنطن أحاديا من اتفاق العام 2015 النووي بين إيران والقوى الدولية.

وقال روبيو في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن “إيران نووية تحكمها شخصية شيعية متشددة وتمتلك ليس فقط أسلحة نووية محتملة، بل الصواريخ التي يمكنها إيصال تلك الأسلحة إلى أماكن بعيدة، هو خطر غير مقبول، ليس فقط لإسرائيل أو الولايات المتحدة، بل للعالم بأسره”.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط على إيران إلى أن “يغيّروا مسارهم”.

وفي منتصف حزيران/يونيو، نفذت إسرائيل عمليات قصف غير مسبوقة على إيران أشعلت حربا ردّت الجمهورية الإسلامية خلالها بضربات صاروخية وبالمسيّرات.

وخلال النزاع الذي أخرج محادثات نووية عالية المستوى بين طهران وواشنطن عن مسارها، قصفت الولايات المتحدة منشآت نووية رئيسية في إيران.

وفي أيلول/سبتمبر، أفاد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني بأن طهران ما زالت منفتحة على عقد محادثات نووية مع واشنطن لكنه استبعد تقييد برنامجها الصاروخي.

رخ/لين/غ ر