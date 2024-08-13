إيران ترفض دعوات أوروبية لضبط النفس وسط توتر في الشرق الأوسط

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دبي (رويترز) – قالت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الثلاثاء إن الدعوات التي وجهتها فرنسا وألمانيا وبريطانيا لطهران لضبط النفس فيما يتعلق بالرد على إسرائيل “تفتقر للمنطق السياسي وتتعارض مع مبادئ القانون الدولي”.

ودعت الدول الأوروبية الثلاث في بيان يوم الاثنين إيران وحلفاءها إلى عدم مهاجمة إسرائيل بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في طهران الشهر الماضي.

واتهمت طهران وحليفتاها، حماس وجماعة حزب الله اللبنانية، إسرائيل باغتيال هنية. ولم تعلن الحكومة الإسرائيلية مسؤوليتها عن العملية.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني “بدون أي اعتراض على جرائم الكيان الصهيوني، تطلب الدول الثلاث بكل وقاحة في البيان من إيران عدم الرد على انتهاك سيادتها وسلامة أراضيها”.

وأكد كنعاني عزم إيران على ردع إسرائيل، ودعا الدول الثلاث إلى “الوقوف بحسم ضد الحرب في غزة وضد تحريض إسرائيل على الحرب”.

وأردف كنعاني قائلا “تقاعس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والدعم السياسي والعسكري الواسع من الدول الغربية للنظام الصهيوني هما العاملان الرئيسيان وراء توسع نطاق أزمة غزة في المنطقة”.