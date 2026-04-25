إيران ترفض قبول “مطالب متشددة” مع استضافة إسلام اباد جولة سلام

إسلام اباد/واشنطن 25 أبريل نيسان (رويترز) – عرض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مطالب طهران وتحفظاتها إزاء المواقف الأمريكية اليوم السبت، وذلك في الوقت الذي تستضيف فيه إسلام اباد مسعى جديدا لإنهاء حرب أودت بحياة الآلاف وأحدثت اضطرابا في الأسواق العالمية.

ورغم عدم ورود تفاصيل تذكر عن المحادثات، التقى عراقجي مع رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف ومسؤولين كبار آخرين.

وأعلن البيت الأبيض في وقت سابق أن المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صهر الرئيس دونالد ترامب سيتوجهان إلى العاصمة الباكستانية اليوم السبت، لكن إيران تستبعد حتى الآن عقد جولة جديدة من المحادثات المباشرة.

ووصلت العلاقات بين واشنطن وطهران إلى طريق مسدود في وقت تغلق فيه إيران إلى حد كبير مضيق هرمز، الذي كانت تمر عبره في العادة خمس شحنات النفط العالمية، بينما تواصل الولايات المتحدة كبح صادرات إيران النفطية.

* إيران تعلن “مواقفها المبدئية”

يدخل الصراع الآن أسبوعه التاسع، وذلك بعدما قرر ترامب تمديد وقف إطلاق النار. ودفعت الحرب أسعار الطاقة إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أعوام، ما أجّج التضخم وألقى بظلال على آفاق النمو العالمي.

وجاء في بيان نشر على حساب عراقجي الرسمي على تيليجرام أنه “شرح المواقف المبدئية لإيران بشأن أحدث التطورات المرتبطة بوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب المفروضة على إيران بشكل كامل”.

وعند سؤاله عن تحفظات طهران إزاء المواقف الأمريكية في المحادثات، قال مصدر دبلوماسي إيراني في إسلام اباد لرويترز “من حيث المبدأ، لن يقبل الجانب الإيراني مطالب متشددة”.

وقال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث للصحفيين في وقت سابق إن إيران لديها فرصة لإبرام “اتفاق جيد” مع الولايات المتحدة.

وأضاف “إيران تعلم أن أمامها فرصة للاختيار بحكمة… كل ما عليها فعله هو التخلي عن السلاح النووي بطرق ملموسة يمكن التحقق منها”.

وكان عراقجي قد وصل إلى إسلام اباد أمس الجمعة. وذكر متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عبر منصة إكس أن المسؤولين الإيرانيين لا يعتزمون لقاء ممثلي الولايات المتحدة وأن مخاوف طهران ستنقل إلى باكستان التي تضطلع بالوساطة.

وقال ترامب لرويترز أمس الجمعة إن طهران تعتزم تقديم عرض يهدف إلى تلبية مطالب واشنطن، لكنه لا يعرف ما الذي يتضمنه هذا العرض.

وأحجم عن تحديد الجهة التي تتفاوض معها الولايات المتحدة، وقال “لكننا نتعامل مع الأشخاص المسؤولين في الوقت الراهن”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت إن الولايات المتحدة لاحظت بعض التقدم من الجانب الإيراني في الأيام القليلة الماضية وتأمل في تحقيق المزيد خلال محادثات مطلع الأسبوع.

وأشارت إلى أن جيه.دي فانس نائب الرئيس الأمريكي مستعد للتوجه لباكستان أيضا.

* هدنة سارية وسفن قليلة تعبر هرمز

أفادت وسائل إعلام إيرانية باستئناف رحلات جوية دولية من مطار الإمام الخميني الدولي بطهران اليوم السبت، وذلك بعد أيام من تمديد ترامب لوقف إطلاق النار.

وغادرت أولى الرحلات إلى المدينة المنورة في السعودية إضافة إلى مسقط وإسطنبول، ومن المتوقع أن تتسارع وتيرة الرحلات الجوية في الأيام المقبلة.

وقال أحد المسافرين في المطار، حيث كان الركاب يصطفون عند مكاتب التسجيل “إنه شعور جيد. عندما تستأنف الرحلات الجوية، تعود التجارة إلى طبيعتها ويتمكن الناس من ممارسة أعمالهم. إنه شعور جيد”.

وأغلق المجال الجوي الإيراني بشكل كبير منذ اندلاع الحرب. وجرى إلغاء عشرات الآلاف من الرحلات الجوية على مستوى العالم أو تغيير مساراتها ومواعيدها، وأغلقت أجزاء واسعة من المجال الجوي في الشرق الأوسط، بسبب تهديدات الصواريخ والطائرات المسيرة.

ومدد ترامب من جانب واحد وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعين يوم الثلاثاء لإتاحة المزيد من الوقت لعقد المفاوضات.

وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي إذ قفزت العقود الآجلة لخام برنت 16 بالمئة وسط غموض يكتنف مصير محادثات السلام وتصاعد العنف في المنطقة.

وأظهرت بيانات شحن أمس الجمعة عبور خمس سفن لمضيق هرمز خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مقارنة بنحو 130 سفينة يوميا قبل الحرب التي بدأتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير شباط. ومن بين السفن ناقلة منتجات نفطية إيرانية، لكن لم تعبر أي من ناقلات النفط العملاقة التي تمد أسواق الطاقة العالمية بالإمدادات عادة.

وقالت فورتكسا لتحليل البيانات الأسبوع الماضي إنها رصدت عبور 35 سفينة خلال الفترة من 13 إلى 22 أبريل نيسان رغم الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، بما في ذلك رحلات دخول وخروج لسفن مرتبطة بإيران أو خاضعة لعقوبات.

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن متحدث باسم وزارة الدفاع قوله “يحاول العدو، الذي أخفق في تحقيق هدفه المتمثل في شل قدرات إيران الصاروخية والعسكرية، حاليا الانسحاب بشكل مشرف من مأزق الحرب.. تحكم إيران الآن سيطرتها على مضيق هرمز”.

ومددت إسرائيل ولبنان يوم الخميس وقف إطلاق النار بينهما ثلاثة أسابيع بعد اجتماع بين سفيري الجانبين في البيت الأبيض بوساطة ترامب، لكن لا مؤشر يذكر على انتهاء القتال في جنوب لبنان.

وشنت إسرائيل حملة عسكرية على لبنان الشهر الماضي لاستئصال حزب الله المدعوم من إيران بعد أن أطلقت الجماعة اللبنانية النار عبر الحدود. وتشترط طهران وقف إطلاق النار هناك للمشاركة في المفاوضات.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بمقتل أربعة أشخاص في هجمات إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم السبت، وذلك بعد إعلان الجيش الإسرائيلي أمس أنه قتل ستة من عناصر حزب الله في جنوب البلاد.

وحذر الجيش الإسرائيلي اليوم مجددا سكان لبنان من الاقتراب من منطقة نهر الليطاني في جنوب البلاد، قائلا إنه لا يزال يخوض مواجهات مع جماعة حزب الله وإنه استهدف خلال الليل منصات إطلاق صواريخ محملة تابعة للجماعة في ثلاثة مواقع.

(إعداد رحاب علاء وبدور السعودي وحاتم علي ومحمد عطية للنشرة العربية – تحرير محمود سلامة )