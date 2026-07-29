إيران ترفض مقترحا عمانيا لإدارة مضيق هرمز

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دبي/القاهرة 29 يوليو تموز (رويترز) – قال مسؤول إيراني كبير لرويترز اليوم الأربعاء إن طهران رفضت اقتراح عمان بالإدارة الإقليمية المشتركة للمضيق، مما أدى إلى إحباط الآمال في التوصل إلى حل للمأزق الذي يعطل التجارة من الخليج منذ أشهر.

وقدمت سلطنة عمان مقترحا جديدا يهدف إلى تسوية الصراع بشأن مضيق هرمز الحيوي، الذي كان يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية قبل اندلاع الحرب بضربات أمريكية وإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير شباط.

لكن طهران رفضت اقتراح عمان بإدارة إقليمية مشتركة للمضيق، قائلة إنه لا فرصة لنجاحه.

وقال المسؤول لرويترز إن الولايات المتحدة والسعودية تحاولان الضغط على عمان للمضي قدما في “خططهما غير الواقعية” فيما يتعلق بالمضيق الاستراتيجي. وأضاف المسؤول أن إيران تصر على أن يكون كامل المسار للسفن الداخلة إلى المضيق وجزء من مسار السفن المغادرة تحت السيطرة الإيرانية.

وذكر المسؤول أن ترتيب الإدارة المشتركة مناصفة مع عمان لن يخدم مصالح إيران، على الرغم من أن طهران تعد مسقط جارا مهما.

وقالت قوات الحرس الثوري الإيراني اليوم الأربعاء إن قواتها استهدفت ثلاث ناقلات نفط في المضيق وأجبرتها على التوقف بعد تجاهلها تحذيرات بسبب سلوكها “مسارا غير آمن وغير قانوني”.

وقالت البحرية التابعة للحرس الثوري في بيان إنها تواصل فرض سيطرتها الكاملة على الممر المائي الاستراتيجي، محذرة من أن “التدخل العسكري الأمريكي غير القانوني” والتوجيهات الصادرة إلى السفن في المنطقة لن تمر دون رد.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بعد من بيان الحرس الثوري.

* أسعار النفط ترتفع مجددا

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من ثلاثة دولارات للبرميل اليوم الأربعاء مع اشتداد الهجمات مرة أخرى.

وشنت الولايات المتحدة والسعودية ضربات على جماعات مدعومة من إيران في العراق اليوم، وقالتا إنها مسؤولة عن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية سعودية، مما دفع إيران إلى التحذير من أن إلقاء اللوم عليها في مثل هذه الهجمات يمثل “خطأ كبيرا في التقدير”.

ودعا رئيس مجلس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى عقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني اليوم الأربعاء لبحث تطورات الموقف الأمني والقصف الجوي الذي تعرضت له البلاد اليوم.

وجاءت الضربات الأمريكية السعودية في شرق العراق بعد ساعات فقط من إعلان الجيش الأمريكي أن دفاعاته الجوية أحبطت محاولة هجوم إيرانية مباغتة على قوات أمريكية في المنطقة. وقال الحرس الثوري إنه أطلق عدة صواريخ باليستية على منشآت عسكرية أمريكية في الأردن.

وقال الجيش الأردني إن دفاعاته الجوية اعترضت وأسقطت خمسة صواريخ إيرانية كانت تستهدف المملكة اليوم الأربعاء.

وأنهت الهجمات المتبادلة في الأيام القليلة الماضية توقفا قصيرا للقتال، بعد أن أوقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فجأة حملة قصف أمريكية استمرت أسبوعين، فيما بدا أن إيران فعلت المثل.

قالت السعودية أمس الثلاثاء إن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت عدة طائرات مسيرة استهدفت منشآت نفطية في المنطقة الشرقية بالمملكة. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية تركي المالكي إن جماعات مسلحة مدعومة من إيران شنت الهجمات من الأراضي العراقية.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية ووزارة الدفاع السعودية في وقت لاحق إن البلدين استهدفا عدة مواقع في شرق العراق، قالا إن إيران استخدمتها لتوجيه هجمات بالطائرات المسيرة. وقالت وزارة الدفاع السعودية إنها لا تسعى إلى التصعيد، لكنها سترد على أي “عدوان”.

وقالت قوات الحشد الشعبي العراقية إن عددا من مقراتها الرسمية في مناطق مختلفة من العراق تعرضت اليوم الأربعاء لهجمات اتهمت قوات أمريكية وسعودية بشنتها. وأضافت في بيان لاحقا أن الضربات أدت إلى مقتل 20 عنصرا على الأقل وإصابة 32 آخرين.

ونفى مسؤول دفاعي إيراني، في حديث للتلفزيون الرسمي، بشدة وجود صلة لإيران بالمقذوفات التي أطلقت من دول أخرى باتجاه أهداف سعودية.

وقال المسؤول العسكري، الذي لم يكشف عن اسمه ونقل التلفزيون الرسمي الإيراني تصريحاته، إن تحميل إيران مسؤولية الهجمات على المصالح الأمريكية في المنطقة يمثل “خطأ كبيرا في التقدير”.

* عمان تقترح إدارة مشتركة لمضيق هرمز

في مسعى لحل الصراع بشأن مضيق هرمز، أفاد مصدر خليجي ودبلوماسي غربي لرويترز أمس الثلاثاء بأن سلطنة عمان قدمت لإيران خطة مدعومة من دول خليجية لإدارة الممر المائي تشمل تحصيل رسوم طوعية من السفن.

وينص الاقتراح العماني على ألا تمارس إيران السيطرة بمفردها وأن تكون الرسوم طوعية، وفقا للمصدرين المطلعين على الأمر.

وسيكون النظام مشابها لذلك المعمول به في مضيق ملقة الآسيوي، حيث تطلب إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة من السفن دفع مساهمات طوعية لتمويل عمليات الملاحة وحماية البيئة وعمليات البحث والإنقاذ.

وجعلت إيران المضيق في حكم المغلق بعد الهجوم الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل عليها في 28 فبراير شباط. وأدى اتفاق تسنى التوصل إليه الشهر الماضي بين الولايات المتحدة وإيران إلى إعادة فتح مضيق هرمز جزئيا، مع التخطيط لإجراء محادثات لاحقة لحل قضايا أكبر، منها البرنامج النووي الإيراني، لكن الاتفاق انهار في أوائل يوليو تموز بعد أن أطلقت إيران النار على سفن تستخدم مسارا للشحن لا تعترف به.

(إعداد محمود سلامة ورحاب علاء للنشرة العربية )