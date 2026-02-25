إيران ترى “آفاقا جيدة” للمحادثات مع أمريكا مع توجه فريق التفاوض إلى جنيف

دبي 25 فبراير شباط (رويترز) – قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اليوم الأربعاء إن إيران ترى فرصة لتحقيق نتيجة جيدة من الجولة الثالثة من المحادثات مع الولايات المتحدة، في الوقت الذي غادر فيه وفد إلى جنيف لإجراء مفاوضات حول برنامج طهران النووي.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى يوم الاثنين إن المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، من المقرر أن يلتقيا بالوفد الإيراني بقيادة وزير الخارجية عباس عراقجي في جنيف غدا الخميس.

واستأنف البلدان المفاوضات حول البرنامج النووي الذي طال النزاع حوله في وقت سابق من هذا الشهر، في الوقت الذي تعزز فيه الولايات المتحدة قدراتها العسكرية في الشرق الأوسط قبل شن ضربات محتملة على الجمهورية الإسلامية. وهددت إيران بضرب القواعد الأمريكية في المنطقة إذا تعرضت لهجوم.

وذكر ترامب في 19 فبراير شباط أنه يمنح طهران حوالي 10 إلى 15 يوما للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف بزشكيان في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الحكومية “فيما يتعلق بالمحادثات، نرى آفاقا جيدة، غدا في الاجتماع الذي سيعقده الدكتور عراقجي في جنيف… حاولنا، بتوجيه من الزعيم الأعلى، إدارة هذه العملية للخروج من حالة اللا حرب واللا سلام”.

وذكر عراقجي أمس الثلاثاء أن التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة “في متناول اليد، ولكن فقط إذا أعطيت الأولوية للدبلوماسية”.

وتعتقد الولايات المتحدة وإسرائيل أن إيران تطمح إلى صنع سلاح نووي يمكن أن يهدد وجود إسرائيل. وتقول إيران إن برنامجها النووي سلمي بحت، رغم قيامها بتخصيب اليورانيوم إلى درجة تتجاوز بكثير النقاء المطلوب لتوليد الطاقة، وتقترب من النقاء المطلوب لصنع قنبلة.

(تغطية صحفية الولي الولي – إعداد محمد علي فرج وأحمد هشام للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )