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إيران تستأنف الرحلات الجوية المتوقفة منذ الهجوم على إسرائيل (إرنا)

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استأنفت إيران الرحلات الجوية في مطاراتها الخميس، وفق ما أوردت وكالة “إرنا” الإيرانية الرسمية، بعدما علّقتها لفترة وجيزة بعد هجومها الصاروخي على إسرائيل.

وأطلقت إيران حوالى 200 صاروخ على إسرائيل مساء الثلاثاء، في ثاني هجوم مباشر لها على الدولة العبرية، بعد هجوم بصواريخ ومسيرات في نيسان/أبريل.

وعلّقت الرحلات الداخلية والدولية لأسباب أمنية حتى الساعة 05,00 صباحا (01,30 ت غ) الخميس.

وأكد الناطق باسم منظمة الطيران المدني في إيران جعفر يازرلو استئناف الرحلات.

ونقلت وكالة “إرنا” عنه القول “بعد ضمان ظروف طيران مؤاتية وآمنة ورقع القيود، يُسمح لشركات الطيران باستئناف الرحلات”.

ونصحت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي شركات الطيران الأوروبية بتجنب المجال الجوي الإيراني حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر، مع مراجعة الوضع بشكل مستمر.

رخ/الح/غ ر

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية